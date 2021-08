Nadine spotted kasama ang rumored boyfriend sa Siargao

Spotted si Nadine Lustre kasama ang kanyang Filipino-French boyfriend sa Siargao.

Lumabas sa isang website ang ilang photos ng dalaga kasama ang sinasabing boyfriend pati na rin ang kanilang mga kaibigan.

May isang fan daw na nag-request kung puwedeng magpa-picture kay Nadine. Sinabihan daw ito ng dyowa ni Nadine na maghintay lang muna dahil Nadine is still fixing herself.

Sa photo na aming nakita, guwapo naman ang sinasabing BF ni Nadine. Mukha talaga itong foreigner at mukhang mas may edad kaysa sa aktres. Pero face-wise, hindi hamak na mas guwapo naman si James Reid.

Ang daming nag-react sa photo ni Nadine kasama ang sinasabing dyowa.

“Nadine deserve James Reid too, let’s all accept the fact na james ready did a big impact to nadine’s life.He’s been there in nadine’s darkest days, also.Kahit na jadine fan ako, wala akong ibang hinihiling kundi yung kasiyahan ni nadine, she’s been through a lot for the past years.Nadine deserve the life she’s been dreaming of,” comment ng isang netizen.

“Mas manly to keysa Kay James HAHHAHA MAS mayaman pa, may ari ba Naman Ng resort habang si James pag aartista lang at music? Liit kase ni James sa personal ih. Saka mas Maganda na din yan non showbiz magiging boyfriend ni nadine. Nadine deserve a man not a boy . Napanuod ko Yung video gentleman Yung guy HAHHA,” chika naman ng isa pang netizen.

“Wala naman masama Kung mag karoon sya ng bagong bf hiwalay nmn na sila ni james ang importante masaya sya at Ang puso nya wag na lang mang bash ung mga taong Hindi naman sila kilala hayaan na Lang nilang maging masaya ung mga taong Wala namn tinapakan na iba para lang maging masaya,” sey naman ng isa pa.

“Bagay si James at Nadine as a Jadine fan naramdaman ko namang talagang Mahal ni Siya ni James but kung saan mas masaya si Nadine dun ako she deserves the best,” depensa naman ng isang JaDine fan.