JK Labajo nipahinungod og kanta sa fan nga namatay sa sunog

Ang singer-songwriter nga si JK Labajo nihatag og usa ka emosyonal nga mensahe ug pagapailaila sa usa niya ka fan nga namatay sa usa ka sunog.

Gibuhat ni niya kini didto sa iyang concert sa Laguna Sports Complex niadtong Marso 15.

Ang iyang fan nga si Trisha Macalacay, usa ka graduating student sa Laguna State Polytechnic University (LSPU) nga namatay sa usa ka trahedya niadtong Marso 13.

Sa usa ka Facebook post sa pamilya, makit-an ang ilang pasalamat ni JK human kini personal nga nibisita sa haya sa dalaga.

“Thank you for making Trisha’s dream come true, Juan Karlos. Such a humble gentleman! Nakakahanga ka tunay, JK!,” matud pa sa caption sa mao nga post.

Maobserbahan pod ang gishare nga video clip kung diin makit-an si JK sa iyang concert sa Laguna Sports Complex nga nihalad og mga kanta para sa nipanaw nga fan.

Ang mga gikanta sa ulitawo kay ang mga paborito ni Trisha nga “Through the Years” ug “Buwan.”

Apan bag-o pa nikanta si JK nihatag usa siya og mensahe:

“Sh*t, man! A tragedy happened a few days ago. I think in a school somewhere and, unfortunately, someone named Trisha passed away.

“Sabi nung family niya, Trisha was a fan of some of the songs that I made, ‘tapos there’s this particular song na sobrang gustung-gusto niya. Yun yung cover ko ng ‘Through The Years’ na ipinakita sa ‘Lolo and The Kid’ sa Netflix.”

“Trisha wanted to go here tonight, kaso lang, you know…so Trisha, kung nasaan ka man ngayon, para sa iyo ito.”

Apan taliwala sa dako nga kasubo, nahatagan og gamay nga kalinaw sa hunahuna ang pamilya ni Trisha tungod sa gibuhat nga paghatag og halad nga kanta ni JK.

“Watching her dream become a reality gave us a sense of hope and peace. Thank you for bringing so much comfort to our family and mostly to Trisha!,” niingon pa ang nagpost nga si Elaine de Ramos.

Nagpasalamat pod sila sa mga nisuporta ug nitabang para lang maabot ni JK ang pangandoy nga manotice ang istorya ni Trisha.

“Alam namin suntok sa buwan ‘to, pero naging posible dahil sa inyo. Sobra saya ni Trisha for sure. Sobra saya natin,” matud pa sa FB post sa De Ramos.



Matud pa sa balita nga among nabasa, si Trisha kay usa ka B.S. Biology graduating student nga naa sa lista nga running para sa cum laude.

Mapalgan siya nga patay sa comfort room sa ikaduha nga floor sa usa sa mga building sa LSPU Sta. Cruz campus human kini masunog.