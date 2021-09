Lovelife hugot ni Bea, wag magbulag-bulagan: Pag may nakita kang mali, ibig sabihin may mali

KAHIT in love na in love ka sa dyowa mo at sagad hanggang buto ang pagmamahal mo sa kanya, hindi pa rin tamang magbulag-bulagan sa katotohanan.

Ito ang isa sa mga natutunan ng bagong Kapuso actress na si Bea Alonzo sa mga nakaraan niyang relasyon kaya naman ingat na ingat na siya ngayon pagdating sa usaping lovelife.

Maraming pasabog ang drama actress sa guesting niya sa “The Boobay and Tekla Show” nitong nagdaang Linggo kung saan game na game niyang sinagot ang mga tanong about her personal life.

Sumalang ang dalaga sa “May pa-Presscon” segment ng “TBATS” at na-hotseat nga nina Boobay at Super Tekla. Sumentro kasi ang usapan nila sa relasyon ni Bea at ng aktor na si Dominic Roque.

Dito, buong-ningning na sinabi ng aktres na “husband-material” ang kanyang boyfriend at seryoso naman ang pakikipagrelasyon niya sa aktor.

Pero ipinagdiinan niya na medyo maaga pa raw para pag-usapan ang kasal. Sa ngayon kasi ay nasa “getting-to-know stage” pa lang sila ni Dominic at ine-enjoy ang bawat araw na magkasama sila.

“Siyempre naman, at this point in my life, hindi ako papasok sa isang relasyon na hindi naman seryoso, di ba? Pagkatapos ng lahat. Seryoso naman talaga. Oo, husband-material (si Dominic),” pahayag ni Bea na ikinakilig nina Boobay at Tekla.

Sey pa ng aktres, may mga natutunan daw siya sa nakaraang pakikipagrelasyon na maaari niyang gamitin sa relasyon nila ni Dominic.

Ibang-iba na raw ang pananaw niya pagdating sa pagmamahal, kung noon ay nagpapakamartir siya sa usaping pag-ibig ngayon ay naniniwala na siya na hindi dapat magbulag-bulagan kung alam mong may mali na sa relasyon.

“Siguro, huwag i-disregard yung red flags. Kapag may nakita kang mali, ibig sabihin, may mali. Kapag may nararamdaman kang discomfort, ibig sabihin, may kailangan i-address, parang ganu’n.

“So, never disregard red flags. Kasi, mas masarap magmahal…di ba, sinasabi nila, love is blind. Oo, love is blind, pero mas masarap magmahal kapag bukas ang puso at yung mata mo sa mga nangyayari,” katwiran ni Bea.

Samantala, matapos ang guesting ng aktres sa “TBATS” marami ang nagkomento na pwedeng-pwede na siyang maging talk show host dahil sa galing niyang magsalita at magpaliwanag sa harap ng mga camera.

Inamin naman ni Bea sa nakaraang panayan sa kanya ng entertainment media na isa ito sa mga gusto niyang subukan ngayong nasa GMA 7 na siya.

Umaasa siya na darating ang tamang panahon na mabibigyan siya ng chance na maging TV host na hindi nabigyan ng katuparan noong nasa ABS-CBN pa siya.

