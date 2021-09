Ellen rumesbak sa nanglait kay Derek: Hindi rin bagay sa ‘yo makialam, bakit ganda ka?

“BEAST mode” pa rin ang fiancèe ni Derek Ramsay na si Ellen Adarna dahil tuloy ang paglalaan niya ng panahon sa panunupalpal ng mga bashers sa social media.

Kung super excited na ang kanilang respective families at mga kaibigan in and out of showbiz sa kanilang pagpapakasal, marami pa rin ang patuloy na nangnenega sa relasyon nila.

Turning nine months na nga sila as a couple at inaabangan na ng madlang pipol ang gagawin nilang announcement kung kailan at saan magaganap ang kanilang wedding.

At habang abangers nga ang publiko kung matutuloy ito bago matapos ang taon, tuluy-tuloy lang ang engaged couple sa pagbabahagi nila sa social media ng mga kaganapan sa buhay nila as live-in partners.

Kahapon lang, muling nag-post si Ellen sa Instagram ng video ni Derek na kakagising lang. Sey ng celebrity mom sa dyowang aktor, “Love, you’re so handsome.”

Ito naman ang inilagay niyang caption sa kanyang video post, “Fiance Appreciation Post (smiling face with heart-eyes, zany face emojis) @ramsayderek07 shet, my hormones (face with tears of joy emoji).”

Kilig na kilig naman siyempre ang hunk actor habang kinikiliti ng kanyang future wife.

Sa comment section, maraming netizens ang nagsabi na bagay na bagay daw talaga ang engaged couple at sana raw ay magkaroon na rin sila ng baby dahil siguradong magiging instant celebrity din ito.

Isa sa mga showbiz friends ng magdyowa na si Jackie Forster ang kinilig din sa post ni Ellen.

Aniya, “So weird seeing Derek getting conscious (face with tears of joy emoji) iba ang powers mo Adarna!

“But be careful baka ma lamog si dong (face with tears of joy, smiling face with heart-eyes emojis),” aniya pa.

Tugon naman ni Ellen sa kaibigan, “@jackie_forster better conscious than unconscious (face with tears of joy emojis).”

Kasunod nga nito ay ang negang comment ng isang netizen na nagsabing “Tanda na di na bagay sayo derik pa cute kalbo!”

Agad naman siyang niresbakan ni Ellen, “Mukha ka din naman matanda ah… di na rin bagay sayo maki alam and humanash bakit, cute ka? ganda ka???!!!”

Isang follower ni Ellen ang nag-IG Story sa pambabasag ng aktres sa hater. Sey nito sa caption, “Hahaha that’s why iloveyou @maria.elena.adarna.”

Ni-repost din ni Ellen ang caption niya sa kanyang IG account at sinabing, “Tingin tingin din cya sa mirror pag may time.”