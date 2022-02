Ellen nagbago ang itsura ng boobs dahil sa pagiging ‘padede mom’: Hindi na rin pwedeng pakawala

MISMONG si Ellen Adarna na ang nagsabi na hindi na siya basta-basta nagsusuot ng revealing o super sexy na 2-piece-bikini kahit pa nasa beach o swimming pool.

Inamin din niya na hindi na ganoon kaganda o ka-perfect ang tindig ng kanyang boobs dahil sa pagiging padede mom sa anak nila ni John Lloyd Cruz na si Elias.

Ayon sa misis ni Derek Ramsay, napakarami nang nagbago sa kanya simula nang maging nanay siya, lalo na sa pananamit, pagsasalita at sa mga pananaw niya sa buhay.

May mga comments ang ilang netizens sa Instagram na game na game na sinagot ng aktres, lalo na ang tungkol sa pagpapaseksi niya sa mga pictorial o photoshoot.

Isang IG follower ni Ellen ang nakapansin na palaging family photos na raw ang isine-share niya sa social media hindi tulad noon na puro litrato niya sa inuman at lasingan.

Nitong nagdaang weekend, nag-post ang aktres ng mga kaganapan sa first anniversary celebration nila ni Derek na ginanap sa isang beach resort.

Sa comments section, isang netizen nga ang nagsabing, “Ang gaganda ng nakikitang post ni elena di gaya dati ns inuman at lasing.”

Sagot naman sa kanya ni Ellen, iba na raw ang priorities niya ngayon bilang isang asawa at ina, “I have a son now dai, di na pwedeng pakawala…

“Before, I had all the right to live my life to the fullest. Life is good,” dagdag pa niya.

May nagkomento at nagtanong rin sa isa niyang IG photo kung bakit daw pare-pareho ang isinusuot niyang bikini swimsuit base sa mga ibinabahagi niya sa socmed.

Paliwanag sa kanya ng wifey ni Derek, “My son has this habit of grabbing boobies out of nowhere so I make sure and secure them that they don’t just pop out easily esp when im around my super physically active family.”

Dagdag pang pahayag ng aktres, may mga nagbago na rin daw sa katawan niya kaya hindi na niya nagagawa ang mga dating paandar at pasabog niya sa social media.

“As much as i’d want to be a hubadera and wear all kinds of bikini top unfortunately, not all bikini top cuts and style look good on me anymore because of my sagging breasts due to breastfeeding.

“So… sorry if my paulit ulit is bothering you but I have to dress practically and accordingly,” mariing sey pa ni Ellen.

Ikinasal sina Ellen at Derek noong November, 11 2021 sa Rancho Bernardo Luxury Villas sa Bagac, Bataan.

/rcg

