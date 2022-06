Heart niresbakan ang basher na tumawag sa kanya ng ‘gold digger’: I don’t need anyone to survive…I am a woman!

BINARAG na naman ng Kapuso actress na si Heart Evangelista ang isang basher na walang takot na tumawag sa kanya ng “gold digger”.

Hindi ito pinalampas ng misis ni Sen. Chiz Escudero at talagang pinatulan ang isang Twitter user na nang-okray sa kanya kahapon, June 20.

Tweet ng hater na may handle name na @BasherNgBayan, “Si @heart021485 is a gold digger is a fact.”

Nang mabasa ito ng Kapuso star at fashion icon, agad niya itong ni-repost sa kanyang social media account at sinupalpal nga ang netizen.

Ipinamukha niya kay @BasherNgBayan na hindi niya kailangan ang sinuman para mabuhay at maka-survive. Ipinagdiinan din niya na isa siyang babae na kayang gawin ang lahat ng naisin niya para sa ikauunlad ng kanyang buhay.

Hirit ni Heart, “I don’t need anyone to survive. I am a woman and a woman can be or do anything she wants if she wills it. Remember I said that.”

Narito naman ang ilang reaksyon ng fans ni Heart sa nasabing hate comment ng “golden basher.”

“Pakainin ng crispy pata at kare-kare sa bario fiesta para magkalaman ang utak.”

“Tatay po ni Happy Ongpauco may ari hindi po tatay ni Heart. Just to be clear, hindi po sa kanila ang Barrio Fiesta.”

“Baka goal digger. Heart never asked anything from any man but if she asks from his husband, thats because they are husband and wife not because she’s a gold digger.”

“I love you my pretty heart… Ikaw yung model ng buhay ko .. that’s why I work hard to get what I deserved .. wag mong pansinin yung basher na yan echoserang frog yan.”

“Don’t pay any attention to hate. you’re an incredible woman and i admire & love you so much. You have done and continue to do so much, don’t let the haters get to you.”

“Gold digger? Gold digger ba yung nakakatinda ng paintings worth millions? Yung nagpe-paint ng designer bags such as Hermes Birkin and Kelly? Lol. Gold digger ba yung nafi-feature sa magazines abroad, tas fashion icon. Shuta gusto ko nalang rin maging gold digger pag ganon.”

Actually, hindi naman ito ang unang pagkakataon na pumatol sa trolls ang aktres. Ilang beses na rin siyang nambasag ng bashers pero in fairness, may class at sosyal pa rin ang kanyang mga banat.

Isa sa mga favorite naming punchline ng Kapuso actress ay nang resbakan niya noong October, 2021 ang isang basher na tumawag sa kanya ng “baog.”

Bwelta ng Kapuso actress, “Ulol—the only word you can understand.”

