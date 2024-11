John Estrada nakit-an sa bar kuyog ang laing babaye

Sentro na usab karon sa kontrobersiya ang actor nga si John Estrada human kini masigpatan sa usa ka dili ilado nga bar kauban ang usa ka babaye nga foreigner.

Makita sa video nga gi-upload sa Facebook ni Keken Quiñonez, si John nga misulod sa bar kauban ang usa ka maanyag nga babaye. Sa video, makita nga mi-agbay si John sa maong babaye.

Ga sige og katawa ang duha samtang nakig-istorya sa uban nga diha sa ilang duol. Sa lain nga video clip, makita ang duha nga galingkod sa bar area.

Sa pagsuwat ning maong balita, nakakuha na og sobra three million views ang video nila ni John og sa iyang kauban. Nagkalain-lain usab ang nahimo nga reaksyon sa mga netizens nga nakakita niini.

“Ang ganda ng bagong partner niya,” sey sa usa ka netizen.

“OMG, John Estrada, you are really a man without honor. I was so impressed pa naman sa kasal niyo ni Priscila, ganyan lang pala gagawin mo sa kaniya. You are leading your life in the wrong direction,” kumentaryo sa lain pa.

‘Mutual agreement’

Sa makadaghan nga higayon, nalambigit si John sa mga kontrobersiya kauban ang lain nga mga babaye. Karong bag-o lang, iyang gipahibaw ang desisyon kuno nila sa iyang asawa nga si Priscilla Meirelles nga magbuwag una. Apan iyang gi-deny nga dunay siyay kalambigitan kang Lily Hallman.

“I want to make it clear that I am not in a relationship with Lily Hallman or any other woman for that matter. I just met her in Boracay,” matud pa ni John.

Gi-klaro usab ni Priscila nga dili tinuod ang kabahin sa ilang “mutual agreement” nga magbuwag una. Gani, na-shock kuno si Priscila sa gihimo nga announcement ni John sa social media.

Karong bag-o lang, dunay mga nakakita sa duha nga gakuyog sa F1 Grand Prix in Singapore kauban ang celebrity couple nga sila si Aubrey Miles and Troy Montero ug uban pa nga mga higala gikan sa media industry.

Apan dali nga giklaro ni Priscilla nga walay kamatuoran ang nanggawas nga taho nga nag-ayo na pag-usab ang ilang relasyon ni John. Miingon si Priscila nga ang ilang panag-uban sa Singapore usa ka “work gathering.”