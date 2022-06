Kean Cipriano: Callalily is done, I’m moving on, I wish them all the best

BUWAG na ang banda ng actor-singer na si Kean Cipriano, ang Callalily na nagpasikat sa mga kantang “Magbalik”, “Ex” at “Pansamantala”.

Inamin ng OPM artist at record producer na matagal nang hindi okay ang grupo at feeling niya kailangan na niyang mag-venture sa ibang bagay.

Si Kean ang chairman at CEO ng itinatag nilang record company ng asawang si Chynna Ortaleza, ang OC Records Philippines na apat na taon na ngayong nagma-manage ng mga recording artists.

Dati raw under ng OC Records ang Callalilly, “Before yeah, and when the band was still together.

Yeah, Callalily is done. Callalily is done. I’m moving on, I’ve move on, moving forward and I wish them all the best.”

Hindi diretsahang sinabi ni Kean kung maayos ba ang paghihiwalay ng dati niyang banda, “I believed we’re not in a fairy tale world. I mean we’re okay na parang…

“I think in a group, magkakasama kayo for 17 years, marami na rin nangyari and I don’t think medyo matagal na rin kaming hindi okay so, alam mo ‘yun parang ibang chapter naman for us,” pahayag ni Kean sa isang report.

Ito naman ang naging sagot ni Kean nang matanong tungkol sa paghahanap ng bagong bokalista ng Callalily na “The Lily” na lang ngayon.

“I hope they find it, kung sino man. I mean you know I wish them really all the best, ‘di ba like I said, Callalilly is done and kung ano man ang gusto nilang dalhin.

“I mean, yun naman talaga ang point nito, ‘di ba, na in 10 years babalikan naming lahat and papasalamatan namin ang isa’t isa and that was a good call, di ba? ‘Yung growth natin, iba na siya ngayon, I wish them well,” paliwanag ng singer-songwriter sa nasabing panayam.

Posible pa kayang magkaroon ng reunion concert ang kanilang grupo sa tamang panahon? “Hindi na magbabalik ang dating Callalily,” sagot ni Kean.

“So ako rin, nasa ibang phase na ako ng buhay ko and I have a lot of things to do now, I am focusing with OC records. May tiwala sa akin ang mga artists ko and I think that I need to do my job better and do better for this,” katwiran pa niya.

