Maxene Magalona nakatanggap ng bonggang sorpresa mula sa 2 Hollywood stars: Thank you, universe!

Bukod dito, nakatanggap din ng regalo si Maxene mula kay Courtney Cox — ito’y mga kandila mula sa business nitong Homecourt.

Ipinost ni Maxene sa IG ang mga natanggap na regalo na may caption na, “How do you know you’re aligned? When the Universe sends you magical gifts from your @friends Rachel @jenniferaniston and Monica @courteneycoxofficial.

“God truly blesses the grateful. I am just overflowing with gratitude and joy. Thank you, Universe,” aniya pa.

Nitong mga nagdaang buwan, ilang kilalang local at international celebrities na ang napadalhan ng dalawang sikat na Hollywood stars ng mga produkto mula sa kanilang business brands.

Unang sumikat sa buong mundo sina Jennifer at Courtney bilang sina Rachel at Monica sa matagumpay na TV series na “Friends.”

Noong May 2021, makalipas ang 17 years nang matapos ang kanilang show, nagkaroon ng “Friends Reunion” kung saan nagkasama-sama sina Jennifer, Courtney, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry at Matt LeBanc.

Nagsimulang umere ang “Friends” noong 1994 at natapos ng 2004 na naging top-rated comedy series sa Amerika at nagkaroon ng six straight seasons. Napanood ito sa mahigit 220 territories.

