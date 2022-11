Rollercoaster pic nila Maine Mendoza, Arjo Atayde mabenta sa netizens

Dahil diyan, maraming netizens ang napa-comment at tawang-tawa sa picture.

Narito ang ilan sa mga nabasa namin sa komento:

“The rollercoaster photo is a mooood.”

“Hahaha of all pics, I am for the roller coaster photo. Haha”

“ung no reaction sa roller coaster ride! Hahahaha”

“Roller coaster ride pero kalma lang (laughing emoji)”

Bukod sa Disneyland Paris, ilan pa sa mga pinuntahan nila ay ang Palace of Versailles, Arc de Triomphe, the Eiffel Tower, at Louvre.

Matatandaang noong November 5 ang 32nd birthday ni Arjo.

Ito ang unang beses na nagdiwang siya ng kaarawan na malayo sa kanyang pamilya.

Gayunpaman, sure naman na naging masaya siya dahil kasama naman niya ang kanyang partner na si Maine na naglibot ng Europe.

Taong 2019 nang mag-umpisang mag-date ang dalawa.

Noong Hulyo naman nang mag-propose si Arjo kay Maine.

