Claudine super proud sa mga anak, nakapagpatayo na ng sariling coffee shop

PROUD na proud ang aktres na si Claudine Barretto sa latest achievement ng dalawa niyang anak na sina Sabina at Quia.

Yes! Mga bata pa lang ay talagang nakapagpundar na agad ng sarili nilang business ang mga anak ni Claudine.

Of course, suportado ng aktres ang pagnenegosyo ng dalawa niyang anak kaya naman super promote siya sa social media ng bagong bukas na coffee shop nina Sabina.

Sa kanyang Instagram account, ibinalita ng panganay na anak nina Claudine at Raymart na bukas na ang pag-aari nilang Barristaretto at pwede na itong puntahan ng mga coffee lovers.

“Check out our coffee shop today and let me know if you will visit (wink emoji),” ang paanyaya ng18-year-old senior high graduate sa kanyang IG followers.

Ang nasabing cafe business ng mga anak ni Claudine ay matatagpuan sa Marikina City, at kasosyo raw nila rito ang ilang malalapit na kaibigan.

Nag-post din si Claudine sa Instagram ng ilang litrato na kuha sa ginanap na soft opening ng cafe last Tuesday, June 13.

Makikita sa mga nasabing litrato si Claudine habang ine-enjoy ang coffee sa cafe ng anak kasama ang kanyang mga kaibigan.

Aniya sa caption, “Soft opening of Baristaretto the other day. Praise God (emoji) @sab_barretto @baristarrettoofficial @jennierose_chua @doc_acel.”

Sa isa pang hiwalay na post, inimbitahan nama ni Claudine ang kanyang social media followers na bisitahin ang cafe business ng kanyang mga anak.

“Pls come and visit my kids & their friends new Business @baristarrettoofficial @audss.chixx @sab_barretto @quia_barretto @doc_acel @marisol0125,” paanyaya pa niya.

In fairness, puro positibong comments ang nabasa naming reaksyon ng mga netizens at lahat sila’y bumilib sa tapang ng mga anak ni Claudine na pumasok sa negosyo sa mura nilang edad.

