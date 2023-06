Claudine Barretto na emosyonal sa pagkita nilag balik ni Dennis Padilla: I miss you, Kuya!

Nakahilak ang aktres nga si Claudine Barretto sa dihang nagkakita og balik ni Dennis Padilla.

Sa iyang Instagram page, gibandera sa aktres ang video sa pagkita nilag balik sa kanhi bana sa iyang ate nga si Marjorie Barretto.

Hugot nga gigakos ni Claudine ang iyang kanhi giisip nga kuya ug nakahilak gyod kini sa ilang pagkakita og balik.

“With my kuya! I love you so much my kuya,” matud pa ni Clau.

Nitubag pod si Dennis, “I miss you too” ug gigakos pod niya ang kinamagwangan nga anak nga babae ni Claudine Baretto nga si Sabina.

Mao rag nakuratan og gamay si Dennis kay taas na kaayo si Sabina sa personal.

Daghan sa mga netizens ang natandog sa pagkita nilag balik sa mga kanhi bayaw.

“I remember decades ago interview ni Claudine saying how she loved Marjorie and her Kuya Dennis,” niingon ang usa ka netizen.

Comment pod sa usa, “Time heals. God loves us unconditionally…we should also forgive and love them especially for family.

“Proud of you claud little by little lahat naayos sa buhay broken relationships will be all healed soon. It’s better to have a peaceful heart and genuine happiness. Nakikita kung bumabalik ka na sa dating Claudine nag reflect sya sa situation at aura mo. Genuine kindness forgiveness , happiness lang tlga. Minsan nadadapa tlga tayo naliligaw pero imprtante alam natin bumangon at magbago,” matud sa usa pa.

Nagkakita ang duha sa bunyag sa mga anak sa aktres nga si Quia ug Noah.

