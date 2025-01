Eraserheads documentary film ipagawas na sa Marso

Gipagawas na sa Warner Bros. Pictures ang trailer sa documentary film diin gipakita ang storya sa “most influential band” sa Pilipinas, ang Eraserheads.

Niadtong Lunes, Enero 6, sa ilahang Facebook page kay gipakita ang trailer apil na pod ang mga detalye sa maong docufilm.

Gititulan ang maong documentary film og “Eraserheads: Combo on the Run.”

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Eraserheads: Sa graduation nga wa nila nasinati

Eraserheads documentary film ipalalabas na sa Marso

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

“This is more than music—it’s their journey. Don’t miss Eraserheads: Combo on the Run in cinemas March 21–23. One weekend. One epic ride,” matud pa sa caption sa Warner Bros. Pictures.

Nakaani dayon kini ang trailer sa docufilm og lain-lain nga mga komento ug reaksyon gikan sa madlang pipol.

Mao ni ang comment sa usa ka netizen, “Born in the 80’s, raised in the 90’s. We love Eraserheads!”

“Nakaka kilabot yung pag tunog ng HULING EL BIMBO,” matud pa sa usa pa gyod ka netizen.

Nichiki pod ang usa nga, “Ayos ah. Kaso puro English n naman dahil for international market b yarn? Haha. American colonial mindset kelan mawawala sa Pinas?”

Mahinumduman nato niadtong Disyembre 2022 kay nagkakuyog og usab ang mga miyembro sa bandang Eraserheads nga sila si Ely Buendia, Marcus Adoro, Raimund Marasigan, at Buddy Zabala. First time nga nagkakuyog og usab ang banda sukad sa pagdisband nila.

Ang ilang panagkuyog og usab niadtong 2022 kay para sa ilang reunion concert.