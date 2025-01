Rufa Mae Quinto nipauli sa Pilipinas, nisurrender sa NBI

Gisugat sa National Bureau of Investigation (NBI) ang aktres nga si Rufa Mae Quinto pagabot niya sa Pilipinas ganihang buntag, Enero 8.

Kini kabahin sa iyang giatubang nga kaso human naissuehan siya og warrant of arrest nga gipagawas sa Pasay Court.

Matud pa sa gipawagas nga report sa “Balitanghali,” nilanding ang gisakyang eroplano ni Rufa ganihang 5 a.m.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Rufa Mae Quinto, Trevor Magallanes inaasikaso na ang divorce

Rufa Mae Quinto umuwi na ng Pilipinas, sumuko sa NBI

Rufa Mae Quinto duna sa’y warrant of arrest

Base pod ni NBI chief Jimmy de Leon nga nakipagcoordinate ang abogado sa aktres sa ilang side para sa iyang pagboluntaryo nga pagsurrender.

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

Nipailawom pod sa medico-legal examination si Rufa bag-o kini gida sa Pasay court.

Para sa katong wa ma aware, nagatubang sa kaso ang akres kabahin sa issue sa Dermacare, parehas sa kanhi aktres ug entrepreneur nga si Neri Naig.

Nacharge ang aktres og 14 counts of violation of Section 8 of the Securities Regulation Code.

Apan giklaro sa abogado ni Rufa nga wa kini nagatubang sa large-scale estafa complaint.

“She will face those charges…mag-voluntary surrender siya and magpo-post po kami ng bail for that.

“She’s worried kasi hindi naman totoo ‘yung allegations kasi my client po is just a brand ambassador, a model-endorser,” matud pa sa abogado ni Rufa Mae.

Niingon pa gyod siya nga, “Ni hindi sa kanya nakapagbayad ng downpayment, tapos ‘yung mga tseke po puro tumalbog. Lahat po ‘yan hawak naman po namin ‘yung ebidensya, ipe-present namin sa court.”