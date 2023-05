Claudine dadalhin hanggang kamatayan ang sinabi ni Judy Ann noong lumipat siya sa GMA at iwan ang ABS-CBN

“Bawal kaming makita sa labas kasi ayaw ni Tito Alfie. Kasi dapat daw ala-Nora-Vilma. Parang ganyan,” sey pa ng aktres.

Naichika rin niya na noong nag-ober da bakod siya sa GMA 7 at iwan ang ABS-CBN (November, 2009) ay isa si Juday sa mga nagsalita at nagtanggol sa kanya mula sa mga taong nagkomento ng masasama at masasakit.

Aniya, hanggang kamatayan ay dadalhin niya ang sinabi ni Juday sa isang panayam, “I would never forget what Judy Ann did to me, that’s why she is who she is. Judy Ann Santos is Judy Ann Santos.

“At my lowest point, when I also transferred from Channel 2 to Channel 7, in one of her interviews, they said that she’s the Teleserye Queen. And she said ‘No. Claudine and I share this title.’

“I will never forget that moment ’til the day I die. And our dream is to be able to do a movie together.

“And I will be forever grateful for Judy Ann Santos…and queen supports queens,” ang sey pa ni Claudine sa panayam ni Tito Boy.

