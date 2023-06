Babae sa viral video na kuha sa condo ni Ricci hinamon ng netizens na lumantad na, pinayuhang magreklamo kung walang kasalanan

ABANGERS na ang mga Marites all over the universe kung kailan lalantad at magsasalita ang mystery girl na itinuturong dahilan umano ng breakup nina Andrea Brillantes at Ricci Rivero.

Matapos magpa-interview ang aktor at basketball player sa “Fast Talk with Boy Abunda” kung saan isa-isa niyang sinagot ang mga isyu at kontrobersyang kanyang kinakaharap ay hinahanap naman ngayon ng mga netizens ang babaeng pinagselosan daw ni Andrea.

Hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita sa publiko ang nasabing girl na nakita sa viral video na kuha sa condo unit ni Ricci. Nakatapis itong lumabas sa banyo ng condo unit ng aktor ngunit hindi nakita ang mukha.

Sabi ni Ricci kay Tito Boy, hindi raw niya “girl” ang nasabing babae at may iba pa raw silang kasama nu’ng time na yun na hindi nakita sa video. Nanindigan ang aktor at cager na hindi siya cheater tulad ng akusasyon ng mga netizens.

Nang dahil sa kumalat na video, agad ngang tinawag na manloloko at two-timer si Ricci na mariin nga niyang pinabulaanan.

Sabi ng basketball player kay Tito Boy, “Ang cause ng breakup, yung speculations na kumakalat sa social media na may nakita siyang girl du’n sa place ko.

“Pero ilang beses po naman naming pinag-usapan ito. Sobrang daming beses. Sinabi ko sa kanya, with all the evidences I have, na hindi sa akin yung girl.

“May papuntang friend akong midnight, tapos hindi ko naman alam na may kasama siya. Yun ang inabutan niya (Andrea),” pagtatanggol pa ni Ricci sa sarili.

