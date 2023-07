Andrea aminadong ‘baklang’ magmahal, milyones ang nairegalo kay Ricci

IT’S my turn” naman ang drama ni Andrea Brillantes para ilaglag ang dating boyfriend na si Ricci Rivero nang ma-interview siya ni Vice Ganda.

Unang rebelasyon ni Andrea halos lahat daw ng laman ng condo unit ng kontrobersyal na basketball player ay bigay at regalo niya.

Pagkatapos ilaglag ni Ricci ang young actress sa pagsasabing, “Yes, we do sleep together” sa tanong ni Boy Abunda sa programa nitong “Fast Talk kung nag-live-in sila ay heto’t si Andrea naman ang nag tell-all YouTube channel ni Vice Ganda na in-upload kagabi.

Tinanong muna ni Vice kung paano ma-in love ang beshie niyang Gen Z, “Todo po ako as in, actually bakla akong magmahal, bakla rin akong magregalo sobra, hay!” sabay takip ng bibig ni Andrea.

Natawa naman ang “Showtime” host sa reaksyon ng beshie niya, “Ha-hahahaha! Bigla siyang nahiya! Parang bigla niyang (naisip) ‘oh my God mahal ‘yung nabigay ko.’

Sagot kaagad ni Blythe, “Ay mahal po talaga. Ha-hahahaha!”

Kaya natanong ni Vice kung ano ang pinakamahal na naibigay ng dalaga kay Ricci, “Siguro po umabot ng milyon.”

“Oh my gosh! Anong stuff ‘yan?” tanong ulit ng host.

“Hindi po siya actually bagay… (singit ni Vice kung insurance ito) hindi po,” say ni Andrea.

At nag-voice over ang kapatid ng dalaga na sinabing isinama niya si Ricci sa isang project niya at sa kanya ibinawas ang talent fee.

“Ang taray!” sambit ni Vice.

“Ganu’n ako mag-love, eh,” katwiran ng dalaga.

“Ginagawa mo naman kasi ‘yun out of love (sang-ayon naman ang beshie niya). Saka do you regret having done it?” tanong ni Vice.

Matigas ang iling ni Blythe at sabay sabing, “Kahit saan po wala akong pinagsisihan kasi nagmahal ako. Kung mayroon man akong pinagsisihan ay ‘yung mga bagay na nasabi kong masakit kasi aaminin ko hindi rin ako perfect na girlfriend lalo na’t bagets-bagets pa ako, may mga hindi magandang nagawa.”

Paliwanag ni Vice sa mga nagmamahal ng sobra, “Pag nagmamahal ka ise-share mo do’n sa taong mahal na mahal mo hindi ‘yun katangahan. Ang katangahan ‘yung magbibigay ka ng lampas sa iyong kakayahan.”

Say naman ni Andrea, “Hangga’t kaya kong magbigay, nagbibigay po ako.”

At dito na nabanggit ni Vice na noong panahon nila ay usung-uso ang bawian ng mga iniregalo sa dyowa lalo na kung hindi maganda ang paghihiwalay at puwedeng isoli ng bawa’t isa ang mga bagay na ito.

Kaya natanong ni Vice kung nagsoli si Andrea ng mga iniregalo sa kanya ni Ricci, “Hindi! Sentimental po ako, eh. Although ‘yung isa balak kong isanla kasi hindi ko na nakikita ang sarili kong susuutin ko.

“Kasi (bakit hindi na lang daw isoli), ay magkakapera pa ako kapag binenta ko, may pang-shopping pa ako ba’t ko ibabalik at (kung sakaling isoli), e, ang gagawin lang din niya ibibigay din niya sa iba ‘yun, eh,” paliwanag ni Andrea.

Hirit pa ni Vice, “Wala bang ni-require na isoli kasi di ba hindi naman na tayo, baka puwedeng ibalik na lang natin.”

Napangiti muna si Blythe at sabay sabing, “Kasi alam n’yo po Meme kapag kinuha ko lahat ng ibinigay ko sa kanya (Ricci) wala na siyang gamit sa condo niya? Hindi ko gagawin ‘yun!”

Naloka ang TV host at content creator, “Oh my gosh! Napapa-brush ako (ng buhok)!”

At inamin din ni Andrea na confrontational siya kapag may nalaman siya at lagi raw siyang tama dahil napapatunayan niya.

May isa pang ibinuking si Blythe, “Talaga ba iiyakan ko ‘yung lalaking hindi nagpapa-laundry ng isang taon!?”

Payo ni Vice, “Kailangan isipin mo ‘yung mga bagay na nakaka-turn off.” Um-oo naman si Andrea sa kanya.

Bukas ang BANDERA sa panig ni Ricci.