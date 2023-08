Bea Alonzo umaming muntik nang sukuan ang love, hindi na naniniwala sa kasal: ‘Kasi ilang beses na akong napaso’

HINDI na pala talaga umaasa ang Kapuso actress na si Bea Alonzo na darating ang araw na may isang lalaking magpo-propose sa kanya para yayain siyang magpakasal.

Hanggang ngayon ay feeling nasa Cloud 9 pa rin ang dalaga matapos ang engagement nila ng kanyang fiancé na si Dominic Roque, two weeks ago.

“Ako, personally akala ko hindi na darating ‘yung pagkakataong ikakasal na ako. There was a point in my life na I didn’t believe in marriage anymore kasi ilang beses na akong napaso.

“‘Yun pala mayroon talagang ibibigay si Lord sa iyo ng isang tao na magpaparamdam sa iyo na you are worthy, that you are enough,” ang pahayag ni Bea sa mediacon nitong Martes kung saan ni-launch siya bilang 2022 Census of Agriculture and Fisheries celebrity endorser.

Wala pang detalyadong plano ang engaged couple about their wedding pero ang gusto raw talaga nila ni Dominic ay magkaroon ng intimate wedding.

“Kaming dalawa ‘yon ang pangarap namin. Pero sa ngayon, hindi ko pa talaga alam, kasi kahit naman anong gusto namin siyempre maraming considerations ang mga bisita, pamilya namin.

“So marami kaming ideas in mind pero ang hirap kasing i-share tapos hindi ‘yon ‘yung matutuloy,” paliwanag ni Bea.

Kinulit din siya ng press kung may listahan na sila ng tatayong principal sponsors at mga abay, “Sa totoo po maraming nagpiprisinta na sobrang sweet kasi ibig sabihin love nila kami, ‘di ba?

“Pero ‘yung list wala pa. Pinag-uusapan namin ni Dom na dapat gawin na namin this week na mag-list na kami,” ang super smile pang pahayag ng Kapuso star.

Wishing din si Bea na pumayag ang mga kukunin nilang ninong at ninang sa kasal, kabilang na riyan ang mga executives ng kanyang mother network ngayon na GMA 7 at ang dati niyang tahanan na ABS-CBN.

“At least sa feeling ba namin na we get to share this happiness that we have with our friends old and new.

“Pero parang it’s too soon to tell kasi hindi ba, hindi ko pa nga alam kung saan (venue ng kasal), baka mamaya sa Timbuktu, malayo. Charot lang!” ang natawa pang chika ng aktres.

Nauna rito, naibalita na rin namin kung handa na ba siyang maging Mrs. Dominic Roque, sagot ni Bea, “Oo naman, hindi naman ako magye-yes kung hindi pero hindi pa namin alam talaga kung kailan.”

Tungkol naman sa pagkakaroon ng baby, “Ang gusto talaga ni Dom walo pero sabi ko paano eh, 35 na ako. Ha-hahaha!”