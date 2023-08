Dominic gustong maka-8 anak kay Bea, namimili pa kung anong theme ng wedding; sinigurong imbitado si John Lloyd

KUMIKINANG-KINANG ang suot na engagement ring ng Kapuso actress na si Bea Alonzo nang makachikahan siya ng showbiz press kahapon.

Proud niyang ipinakita sa amin ang singsing na ibinigay sa kanya ng fiancé na si Dominic Roque habang pinipiktyuran ng members ng entertainment media.

Nakachikahan ng media si Bea sa presscon kung saan ipinakilala siya bilang celebrity endorser ng Philippine Statistic Authority para sa Census Agriculture and Fisheries na magaganap ngayong September, 2023.

Kinumusta si Bea kung ano na ang next plan nila ni Dominic after the proposal, “Sa ngayon ang daming nagtatanong at nagte-text sa akin kung ano na ang plano sa wedding namin.

“Pero, kasi nag-uusap kami ni Dom, pinoproseso pa namin ang pakiramdam ng bagong engaged. Parang wala pa kasing dalawang linggo ang nakalipas.

“Alam naming hindi namin mababalikan ‘yung feeling na ganito. Ayaw muna naming ma-stress sa wedding planning. Wala pa kaming nakukuhang wedding planner din, as in wala pa talaga at all,” pahayag ni Bea na super glowing at blooming ngayon.

Patuloy pa niyang chika, “Ang ginagawa lang namin ngayon ay to watch mga wedding video. Manood ng mga recent wedding na sunud-sunod and get inspired.

“Makakuha ng tips kung sakaling magpaplano na kami. Sa ngayon wala pa, gusto muna naming i-enjoy ‘yung pagiging engaged namin,” dugtong pa niya.

May naiisip na ba sila ni Dom about sa theme ng kanilang wedding? Posible bang maging farm wedding ito dahil nga masyado na siyang in love sa farming life na siyang dahilan kung bakit siya kinuhang ambassador ng Philippine Statistic Authority para sa Census Agriculture and Fisheries.

“Naku, si Mama magugustuhan ‘yan, pangarap niya talaga ‘yan. Hindi pa talaga namin napapag-usapan ‘yan.

“Ang hilig lang namin ay mag-browse ng mga photo, ng beach wedding, minsan cliff, minsan farm. Ngayon gusto lang naming kiligin na iisipin muna kung ano ang dapat,” nakangiting sey pa ni Bea.

“But definitely, intimate wedding lang. Kasi alam n’yo kahit ano man ang gusto namin ay dapat may consideration dahil may mga kamag-anak kami at bisita. Marami kaming idea sa mind pero hirap mag-share baka kasi hindi matuloy,” pagbabahagi ni Bea.

Sa tanong kung handa na ba siyang maging Mrs. Dominic Roque, “Oo naman, hindi naman ako magye-yes kung hindi pero hindi pa namin alam talaga kung kailan.”

Tungkol naman sa pagkakaroon ng baby, “Ang gusto talaga ni Dom walo pero sabi ko paano eh, 35 na ako. Ha-hahaha!”

Nabanggit din niya siguradong imbitado sa kasal nila ni Dom ang kaibigan at ka-loveteam niya noon si John Lloyd Cruz, “Oo naman si John Lloyd, hindi naman mawawala siya sa guest list. Sa totoo lang, isa sya sa nag-congratulate sa akin.

“Sinabi niya na masaya siya para sa akin. Siyempre, hindi siya mawawala dahil sabay kaming lumaki at nag-mature sa showbiz,” chika pa ni Bea.

