Rendon Labador hinamon ng suntukan si Ion Perez: ‘Oo, gusto kita! Gusto kong basagin yang pagmumukha mo!’

HINAMON na ng suntukan ng social media personality na si Rendon Labador ang TV host-model na si Ion Perez.

Mukhang sa basagan nga ng mukha mauiwi ang parinigan ng dalawa sa social media na nagsimula sa pambabasag ni Rendon sa umano’y “indecent act” nina Vice Ganda at Ion sa “It’s Showtime.”

Nanawagan pa ang motivational speaker sa Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) para kastiguhin ang aniya’y kabastusang ginawa ng celebrity couple on national TV.

Tinawag pa niyang “kahayupan” ang ginawa nina Vice at Ion. Banat pa niya sa “asawa” ni Vice, “May abs ka nga pero palamunin ka naman! Aanhin mo ang abs kung sa bakla [ka] kumakapit?”

Kasunod nga nito, nag-post si Ion sa kanyang Instagram account na tila patutsada kay Rendon, “Ilabas ang resibo! Gusto ako niyan kaya siya ganiyan!”

Nang makarating kay Rendon ang cryptic post ni Ion, agad itong sumagot sa pamamagitan ng Instagram story, “Oo gusto kita! Gusto kong basagin yang pag mumuka mong hayup ka!

“Ayaw ko sanang patulan kasi nonsense na, sinita ko lang kayo kasi duty ko ang mag tama ng nakikita kong mali.

“Wala naman akong pakialam sa kahayupan ninyong dalawa, prinoptotektahan ko lang ang mga batang nanunuod.

“Pero kung ako pinariringgan mo sa IG story mo at matapang ka talaga…Suntukan tayo! G?!” ang matapang na hamon ni Rendon kay Ion.

“Antayin ko sagot mo,” ang pahabol pa ni Rendon.

Wala pang sagot ang dyowa ni Vice kay Rendon kaya abangan na lang natin kung kakasa siya sa sapakan challenge.

Narito naman ang mga comments ng netizens sa bagong paandar ni Rendon.

“Rendon Labador ‘ayaw ko na sanang patulan, kasi nonsense na,’ when you finally realized the most nonsense thing, but you make patol pa rin. How refreshing, is’t?!

“Rendon Labador , magandang laban yan. Tapos ang background music ay…This Guy is in love with You, Pare.”

“Rendon Labador kaya idol kita e ..tama ka nmn po tinatama mo lng yung kamalian..kya yung iba dyn galit na galit masyado silang natatamaan e pa shout out nmn dyn idol.”

“Ang tanong: Marunong ka bang sumontok sister? Rendon Labador.”

“So much hatred from a person claiming to be a motivational speaker.”

“Malakas loob mo asarin mga artista kasi alam mong di ka papatulan ng mga yan, kasi may mga MANAGER yan.”

“Nakaka rindi kana Rendon Labador sakit mo sa mata…mga pulitiko tirahin mo at mga nag oover pricing ng mga paninda..yun mga nag papahirap lalo sa mga mahihirap….nakaka urat kana.”

“Hindi na tungkol sa issue ni vice at ion yan ah? personal na galit muna yata yan ackla. tama kana, mas gwapo si ion sayo.”

