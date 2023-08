Xian Gaza sawa nang mambabae, gustong mag-settle down na: ‘I am now ready financially, mentally, emotionally’

SERYOSO ngayon ang self-proclaimed Pambansang Marites na si Xian Gaza na mahanap na ang kanyang “the one” at “forever.”

Sa isang Facebook post, sinabi ni Xian na sawa na siyang mamababae at nais na raw niyang mag-settle down.

“Nandun ako sa point ng buhay ko na pagod na ko mambabae,” caption niya sa FB.

Kwento pa niya, “May ma-meet man ako sa dance floor eh hindi ko iaakyat sa VIP table.”

“Gusto ko lang ng alak, malupit na music at good vibes. Sawang-sawa na ko sa hookup culture. I just want to settle down,” giit pa niya.

Sa hiwalay na FB post naman ay inisa-isa ng social media influencer ang mga inilatag na niyang mga plano para sa kanila ng future wife.

“Ang gusto ko lang ngayon ay mag-settle down sa isang babae tapos titira kami sa isang simpleng condo unit above 40th floor and then bibili kami ng isang simpleng kotse,” sey ni Xian.

Patuloy pa niya, “Hintay ng dividendo sa Casinyeam buwan-buwan. Hintay ng benta sa Hacienda Gaza every quarter. Unti-unting uubusin ang mga utang.”

“Travel together sa iba’t-ibang bansa every other month,” dagdag pa niya.

Lahad pa niya sa post, “Hindi kami mag-aanak kasi solved na ko sa one boy one girl. Hindi rin kami magwo-work parehas. Mabubuhay lang kami araw-araw para sa isa’t-isa. Simpleng buhay ba.”

Sa bandang huli ay inilahad niya ang ilang katangian ng “ideal girl” na nais niyang makasama habambuhay.

“I am now ready financially, mentally and emotionally. Babae na lang yung kulang. Hindi ko kailangan ng strong independent woman na maraming goals sa buhay,” sambit ni Xian.

Aniya pa, “Ang gusto ko lang ay mala-Disney Princess na katuwang sa araw-araw at may unli supply ng pera.”

ALSO READ

Awra Briguela nakakulong sa kasong physical injury, Xian Gaza handang magpaabot ng tulong