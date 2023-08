Jake Cuenca may bonggang sorpresa sa ina, niregaluhan ng bagong kotse

KAYA naman pala patuloy ang natatanggap na blessings ng aktor na si Jake Cuenca.

Todong pagmamahal kasi ang ibinubuhos niya sa kanyang ina na si Rachelle.

Marami ang naantig sa latest social media post ng aktor dahil sinorporesa niya ng isang brand-new car ang kanyang nanay kahit wala namang espesyal na okasyon.

Sa Instagram mapapanood ang masaya at emotional moment ng mag-ina habang ipinapakita ni Jake ang bagong kotse na kanyang ibinili para kay Mommy Rachele.

“On the comeback after the pandemic, I told myself to keep my circle small and make sure to take care of the people I love starting with you, mama.” sey ni Jake sa kanyang caption.

Dagdag pa niya, “Got my mom a brand new car today. I love you mama. Kulang pa yan.”

“Thank you, Lord, for moments like this,” aniya pa.

A post shared by Jake Cuenca (@juancarloscuenca)

Napa-comment mismo si Mommy Rachele sa post ni Jake at inilarawan na siya raw ay “blessed” sa kanyang anak.

Komento niya, “Blessed! No words can describe how grateful and touched I am!”

Sambit pa niya, “Thank you, Jakey. I love you to the moon and back.”

Mukhang pati ang nililigawan ng aktor na si Chie Filomeno ay naantig sa ginawa niya para sa ina.

Nagkomento ang aktres ng holding back tears emoji at heart hands emoji.

Ilan pa sa mga natuwa na kapwa-artista ay sina Bela Padilla, KC Concepcion, Vina Morales, at marami pang iba.

Sa kasalukuyan, abala si Jake sa ABS-CBN action-drama TV series na “The Iron Heart.”

Ang ginagampanan niyang karakter diyan ay bilang “Eros.”

