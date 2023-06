Chie Filomeno, Jake Cuenca nasa ‘getting to know’ stage pa: ‘Wala pang label…Nag-uusap kami and taking time’

“WALA pang label.”

‘Yan ang diretsahanag inamin ng aktres na si Chie Filomeno pagdating sa kanyang relasyon sa aktor na si Jake Cuenca.

Kamakailan lang ay nagkaroon ng interview si Chie sa morning talk show na “Magandang Buhay” at doon siya inintriga kung ano na nga ba ang relationship status nila ng aktor.

Bukod sa walang label, aminado rin ang aktres na nasa “getting to know” stage pa lang silang dalawa.

Madalas daw silang nag-uusap at hindi rin, aniya, sila nagmamadali sa kanilang relasyon dahil iba ang prayoridad sa buhay ni Chie.

“Nag-uusap kami po, and siguro, taking time din kasi alam din naman niya kung ano ‘yung priority ko in life. And he’s really understanding,” sey ni Chie.

Kasunod niyan ay pinapanood kay Chie ang isang video ni Jake na kung saan ay inihayag ng aktor ang nararamdaman para sa aktres.

Tila kinilig naman si Chie sa nasabing video dahil naging vocal si Jake pagdating sa nararamdaman sa kanya.

“Actually, flattering din ‘yung sinabi niya kasi hindi lahat ng lalaki vocal sa feelings nila,” sambit niya.

Dagdag pa niya, “And I’m happy na he’s vocal sa feelings niya sa’kin.”

“I do admire him also…and I look up to him,” ani pa ng aktres.

Nauna nang sinabi ni Jake na kahit abala siya sa trabaho ay handa na siyang makipag-date matapos ang isang taong single.

“But for now, sobrang busy pa talaga ng schedule. But I can allow myself to go out again. I can allow myself to enjoy things again,” sey ng aktor.

Kung maaalala, naging usap-usapan sa social media ang dalawang artista dahil agaw-pansin ang madalas na pagla-like at pagko-comment ni Jake sa mga posts ni Chie.

