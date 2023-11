Vice Ganda, Billy Crawford nagka-uli na ang maayong kabubut-on human sa pila ka tuig: ‘Regalo natin ito sa madlang pipol’

Nakuratan ang madlang pipol apil na ang ubang “It’s Showtime” hosts sa dihang kalit nga mi-gawas sila si Billy Crawford ug Coleen Garcia kauban ang ilang anak nga si Amari sa “Magpasikat” performance sa Unkabogable Star nga si Vice Ganda kauban sila si Jackie ug Cianne.

Karong adlaw nga Huwebes, Nobyembre 9, mi-sentro ang tema sa ilang performance sa “pangandoy,” “pag-ayo,” ug pag-pasaylo.”

Samtang emosyonal sila si Vice, Jackie ug Cianne sa ilang pagkanta kauban ang ilang mga ginikanan, kalit lang nga mi-gawas ang pamilya ni Billy sa entablado nga nakapakurat sa kadaghanan ug mas samot pa nga mipataas sa emosyon sa sulod sa “It’s Showtime” studio.

Makita sa screen nga emosyonal ug malipayon kaayo sila si Anne, Karylle, Tyang Amy, Ogie, Vhong, Jhong, ug ang uban pang hosts.

Grabe ang pasalamat ni Vice tungod kay bisan sa kabusy ni Billy sa iyang mga tapings para sa Kapuso program nga “The Voice Generations,” migahin gihapon kini og oras para mamahimong special guest sa ilang performance.

Sa samang higayon, gi-angkon usab ni Vice nga nagka-uli na sila sa iyang suod kaayo nga higala.

‘Okay na okay na kami ni Billy’

Matud ni Vice, “Lingid ho sa kaalaman ninyo, okay na okay na kami ni Billy. Pero hindi kami ‘yung tipong, diba, basta okay kami. Tapos nagte-text kami, hindi namin ‘to napag-uusapan.”

Sa dihang nakita niya ang concept sa performance nila ni Anne nga “pag-ayo,” nakahuna-huna siya nga i-apil usab sila si Billy sa ilang performance.

“I think, maganda ‘yung, kung hindi lang natin sinasabi ‘yung salitang “healing” ‘yung ipinaparamdam din natin, para maramdaman nung ibang tao, na hindi lang siya sinasabi, kailangan ginagawa siya at sinisimulan,” sey ni Vice.

Dugang pa niya, “And Billy’s presence here today, and the madlang people knowing na we are okay, baka mag-inspire ‘to sainyo na mag-heal din, baka it’s about time, baka kaya niyo na rin, diba, na makipag-reconcile, lalong lalo na sa mga taong mahalaga sa inyo.”

Nakahibaw ang madlang pipol kun unsa ka suod sila si Vice ug Billy ug pila ka tuig pud sila nga nagkuyog sa “It’s Showtime”.

‘You are my best friend’

“Billy is one very important person sa buhay ko, ‘di ba? ‘Yun ang pinag-uusapan natin nu’ng nakaraan, sabi ko, ‘At the end of the day, you are my best friend, and I love you very much’. Kaya sabi ko, regalo natin ‘to sa madlang pipol, na makita nila tayong magkakasama ulit,” matud ni Vice.

Chika pa niya, “Sa sobrang kagustuhan niyang magpunta rito, siya talaga ang gumawa ng paraan para naririto siya kasi sabi niya, utang niya to sa madlang pipol. Gusto niya talaga kayong makita.”

Tubag ni Billy, “Thank you Vice, happy anniversary first of all, to us. Marami akong realizations this past month, kababalik ko lang galing States, at kakakita ko lang kasi ng daddy ko.”

“Alam mo ba ang bilin niya sa akin? Is mag-ayos tayo…. Alam niyang may hindi magandang pangyayari ng iilang taon, and nu’ng sinabi ng daddy ko na request niya is part of that, it’s beyond my control. It’s beyond Vice’s control din. I think lahat ng ‘to, it was orchestrated by God.”

‘I’m sorry madlang pipol’

Dinhi na niya gi-angkon nga dili unta madayon ang ilang pag tunga sa “It’s Showtime” tungod sa iyang scheduled taping, apan sa wala lang damha, adunay nahitabo nga wala na niya gi-hisgutan kun unsa, mao nga nadayon ang iyang pag-guest sa performance nila ni Vice.

“Nahanap ko ang aking asawa, at nabuo ang aking pamilya, nang dahil dito sa programang ito. Para sa akin, it really doesn’t matter kung saan ka, ang importante kasi, eto, lahat ng ito ay iisa lang naman, puro puso, mahal namin ang isa’t isa.”

“Lahat ng pamilya nagkakaaway, nagkakalabuan, pero at the end of the day, in God’s time, siya na rin ang bahalang mag-aayos. Kaya on my end, I want to say, I’m sorry [Vice],” sey ni Billy.

Nangayo usab si Billy og pasaylo sa mga madlang pipol ug sa mga Kapamilya nga nanan-aw sa “It’s Showtime.”

“I’m sorry madlang pipol, I’m sorry Kapamilya, but myself, nagpapakumbaba lang ako, na gagawin ko kasi ang lahat para sa aking pamilya. And kasama na rin po kayo doon madlang people.”

“I really want to thank you everyone for the support and love, amidst sa lahat ng nangyari, but I just wanna say, Vice, I love you,” dugang pa ni Billy.

