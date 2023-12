Piolo hapit mobalibad sa ‘Mallari’: ‘Parang mahirap, sabi ko’

Hapit mobalibad ang aktor nga si Piolo Pascual sa “Mallari” tungod kay matud pa niya mura og dili niya kaya ang mo-portray og tulo ka characters sa usa lang ka pelikula.

Apan sa dihang iyang gi-research sa Google og nabasa nga ang pari nga Katoliko nga si Juan Severino Mallari usa di ay ka tinuod nga taw ug siya ang labing una nga documented serial killer sa nasod sa panahon sa mga Kastila, nausab ang iyang pag tan-aw sa maong movie offer.

“Yung nalaman ko na toong tao siya and we had a formal phasing, I did not think twice anymore kasi intriguing yong tao eh. I will play a real life character,” sey pa ni Piolo atol sa mediacon sa maong pelikula sa Cebu niadtong adlaw nga Biyernes, Disyembre 22.

Atol sa ilang pag meeting sa maong movie offer, matud ni Piolo nga nanguta gyud siya kun unsa ang ilang production value, “Mahirap eh, ambitious ‘yong project and it’s a big story to begin with that would weave three timelines. Sabi ko very ambitious siya.”

Matud ni Piolo nga swerte kaayo siya sa supporta nga gihatag sa iyang producer nga andam ug tagana nga mo gasto sa maong pelikula.

Samtang wala siya direkta nga mitubag sa pangutana kun siya na ba ang highest paid actor sa pagkakaron, miingon si Piolo, “Let’s put it this way, we just had to ask for something else because you are doing all three characters.”

“Pero, binagay naman ng producer ko. Mayaman naman ang producer ko kaya masaya lahat,” dugang pa niya samtang nagkatawa.

Sa laing bahin, miangkon usab ang aktres nga si Janella Salvador nga bisan siya hapit pud mo atras sa maong pelikula tungod kay gi-nerbyos siya sa dihang iyang nahibaw-an nga makauban niya si Piolo.

“I also almost said no because I was too nervous working with him, kasi nakakapressure. Pero kinaya naman and I think it came out really good naman. May chemistry naman ata,” sey ni Janella.

Ang Mallari usa sa film entries sa Metro Manila Film Festival 2023 nga ipagawas sa adlaw sa Pasko ug ubos sa direksyon ni Derick Cabrido.

