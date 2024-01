Jiro Manio nagkinahanglan og kwarta maong gibaligya ang iyang Gawad Urian trophy

Miangkon ang kanhi aktor nga si Jiro Manio nga gawas sa iyang kagustohan nga maapil sa iyang Gawad Urian trophy sa mga Filipino celebrities’ memorabilia sa Boss Toyo’s museum, aduna pud siyay panginahangla sa kwarta mao nga medisisyon siya nga ibaligya na lang kini.

Giluwatan ni Jiro ang maong katin-awan tungod sa managlahi nga reaksyon nga nanggawas human niya gibaligya ang iyang best actor trophy sa social media personality nga si Jayson Luzadas o mas nailhan nga si Boss Toyo sa kantidad nga P75, 000.

“Na-imagine ko na maraming artista na nagbebenta sa kanya. May mga memorabilia na ilalagay niya do’n lahat [sa museum], mapapasama ako,” sey ni Jiro sa iyang exclusive interview sa “TV Patrol” niadtong Biyernes, Enero 5.

(I thought to myself that a lot of celebrities had sold their prized possessions to him which he will display in his museum, and I would be one of them.)

“Makikita ko ‘yung trophy ko at maaalala ko na, ‘Uy, ako ‘yung pinakamahusay na aktor na nagbenta kay Boss Toyo ng trophy ko at nilagay niya sa museum niya,’” dugang pa niya.

(I would see my trophy [in the museum] and I would be reminded that I am the best actor awardee who sold his trophy and got featured on Boss Toyo’s museum.)

Miangkon si Jiro nga nagkinahanglan siya og kwarta samtang nanghinaot siya nga masabtan usab sa mga taw ang iyang kahimtang karon.

“Nauunawaan din naman ako ng mga tao siguro kung bakit ko pinatago kay Boss Toyo ‘yung trophy. Siguro dala na rin ng hirap ng buhay,” matud ni Jiro sa iyang interview.

(Maybe the public understands why I decided to put the trophy under Boss Toyo’s care. [My decision] may also be prompted by my needs.)

“Siguro maiintindihan ako ng mga tao na kailangan ko rin, [na] may pangangailangan din ako,” dugang pa niya.

(I hope the public will understand that I need [the money], that I also have needs.)

Nagpasalamat usab si Jiro sa nga taw nga padayon nga mi-supporta kaniya og sa kadtong mga padayon nga mi-konsiderar kaniya nga ilang inspirasyon.

Si Jiro nakakuha sa iyang Gawad Urian trophy sa iyang performance sa pelikula nga “Magnifico” nga gisalida niadtong 2003. Nakadaug usab siya sa tuig 2004 sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences (FAMAS) award isip best child actor ug Luna or Film Academy of the Philippines best actor sa susamang tuig.

Niadtong 2011 hangtud sa 2017, gipaubos si Jiro sa drug rehabilitation. Human sa duha ka tuig sukad siya naapil sa usa ka stabbing incident sa 2020, mibalik si Jiro sa rehab center isip usa ka co-facilitator.

ALSO READ:

Jiro Manio arrested for stabbing man in Marikina