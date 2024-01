Daniel Padilla milarga sa Dubai aron makaikyas sa mga Marites?

Migawas karon sa social media ang mga litrato ni Daniel Padilla nga kuha gikan sa airport samtang nagpaabot kini sa iyang flight paingon sa Dubai.

Ug matud pa sa mga Marites nga mura og walay kuyog si Daniel sa iyang pagbyahe.

Sa video nga gi-upload ni “Jess Cinco,” makita si Daniel nga naglinya sa Immigration. Giduol siya sa usa ka airport staff og gitambagan nga mobalhin sa special lane.

“Kanang pa flight nimu pa Dubai habang pila sa immigration wla damha ksakay Nimo si papa Daniel Padilla gwapo kaayo gikilig ko Nag ‘HI MA’AM’ nko Kay nsa likod manko niya gikilig kaayo ko,” matud pa sa caption sa maong post.

Dunay mga miingon nga sakto lang nga magpabugnaw una si Daniel sa lang nasud samtang daghan pa ang naglagot niya.

Hangtud karon gitabangan gihapon og bash si Daniel human sa ilang panagbuwag sa iyang kanhi uyab nga si Kathryn Bernardo tungod sa laing babaye.

Ania ang uban sa mga reaksyon sa mga netizens sa pagbyahe ni Daniel sa Dubai:

“Lalayo muna sa intriga, malayo sa mata ng mga balita.”

“Enjoy Daniel sa mga camel!”

“Takas muna sa mga intriga si boy. Hindi makayabang now. So fly muna sa Dubai.”

“Bakasyon muna malayo sa mga marites.”

“Tama ‘yan lumayo ka sa toxic din siguro at nega na si Kathryn! Pa-simpleng good gf! Nag-eenjoy siyang idamay lahat.”

Sa wala pa siya mobyahe, nag viral ang cryptic post sa igsoon ni Kathryn nga si Kaye. Sa usa ka Facebook reel, gibandera ni Kaye ang usa ka video nga dunay nakasuwat nga, “We know what you did last summer.”

Gigamit niya nga background music ang “Say My Name” sa Destiny’s Child. Mabasa usab sa maong video ang lyrics nga “Could it be that you are at the crib with another lady?”

“If you took it there, first of all let me say”

“I am not the one to sit around, and be played”

“So prove yourself to me that I’m the girl that you cravin’”

“Why don’t you say the things that you said to me yesterday?”

Nakasuwat usab nga caption sa maong post ang, “2017, 2018, 2019, 2021, 2023…and the very first one that I know (2014).”

Walay gihisgutan nga pangan si Kaye apan daghan ang nagtuo nga si Daniel ang iyang gipasabot sa maong post.

