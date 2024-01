Kim way trauma sa lalaki: Gipangita nako si The One, apan ayaw sa karon

Open na open pa gihapon ang kasingkasing sa Kapamilya actress ug TV host nga si Kim Chiu para sa bag-ong hinigugma human sa breakup nila ni Xian Lim.

Kana ang gisiguro sa dalaga human niagi ang usa ka buwan diin giangkon niya sa publiko nga buwag na sila sa iyang kanhi boyfriend.

Kim Chiu: Wa matrauma sa mga lalaki

Wa man daw siya na-trauma sa pakikipagrelasyon apan kung siya ang pangutan-on, di pa daw kuno siya mosud sa bag-ong relasyon karon.

Mas gusto pa kuno niya nga tutukan o ifocus ang iyang atensiyon ug panahon sa pagtrabaho ilabi pa nga gasunod-sunod ang mga proyekto niya karon sa ABS-CBN. So feeling niya nga di niya mahatagan og panahon kini kung pananglitan mag-kauyab siya usab.

Kim Chiu: Nangita pa ni The One

“Hinahanap ko si The One. Charot! Hinahanap ko siya pero ‘wag muna ngayon kasi busy ako. Soon.

“Siguro mag-merienda muna siya! Hindi naman! Let’s take it day by day and enjoy. Live for the moment and just chill and have fun,” matud pa ni Kim sa iyang interview sa ABS-CBN.

Nisugilon pod siya kabahin sa pagbakasyon niya sa Amerika diin kauban niya ang hilaga niya nga si Bela Padilla ug ang pag-attend niya sa kasal sa BFF nila nga si Angelica Panganiban.

“Sobrang maga mata namin ni Bela. Iyak talaga kami. Super deserve kasi niya (Angelica) talaga makahanap ng forever at that is Gregg (Homan).

“Yung wedding nga nila sa US, intimate lang, family and chosen friends! Hindi talaga kami in-invite, pinilit lang namin.

Linlang

“Hindi kami papayag na ikakasal ka magpapalit kami ng apelyido tapos wala kami so pinilit namin talaga pumunta kami,” matud pa ni Kim.

Samtang, naglaum pod ang aktres nga suportahan pod ta sa madlang pipol ang teleserye version sa “Linlang” nga magsugod nang matan-aw sa ABS-CBN channels sa miaging Lunes.

“Sobrang excited kasi nu’ng napanood nila na ‘Linlang’ sa Prime Video that was just 40 to 45 percent ng palabas namin. And this time, complete version and mas mahabang version, uncut version of ‘Linlang.’

“Kung nabitin sila sa napanood nila last year, this time bubusugin namin sila ng panggigigil talaga,” matud pa niya.

Sigurado siya nga mas grabe pa raw ang mabati nga gigil sa viewers sa teleserye version sa “Linlang” kung diin tinuod gyod nga nistandout ang role ni Kim isip si Juliana Lualhati.

Hate comments

“Masayang gigil siya. Natanggal nila takot ko na baka hindi ko magampanan ‘yung role na maayos.

“So nu’ng nakatanggap ako ng hate comments — ito lang ‘yung hate na kaya ko i-accept. Sana nagawa ko nang maayos siguro kinikilig ako may nagagalit sa akin,” matud pa ni Kim.

Para sa aktres, mao ni ang most challenging character nga nahimo niya, “Sobra! Isa siya sa pinaka-out of the box character na ginawa ko and I’m happy I took the challenge. Siya ‘yung biggest and boldest character na pinortray ko sa buong showbiz career ko.”

Gawas pa sa “Linlang,” makauban pod ni Kim si Paulo Avelino isip leading man sa Philippine adaptation sa Korean hit series nga “What’s Wrong with Secretary Kim.”

Ongoing ang taping

“Ongoing ‘yung taping. Minsan nagkakalatak pa sa ‘Linlang’ kaya nagiging mabigat so parang nasasabi ni Direk Chad (Vidanes), parang ang bigat ng pagkakagawa niyo, light lang tayo.

“Nahirapan kami umalis du’n sa role namin pero wino-work on naman namin and enjoy nakakatuwa. Very fun, very light.

“Para kaming nabaliw dalawa parang lagi kami nag-aaway sa ‘Linlang’ and ngayon hindi kami nag-aaway parang iba naman,” matud pa ni Kim Chiu.