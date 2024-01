Xian Lim sa ‘second chance’ nila ni Kim Chiu: Everything happens for a reason

Wa nidiretso og tubag ang Kapuso actor nga si Xian Lim sa pangutana kung posible pa ba nga naa pa bay posibilidad nga “second chance” nila ni Kim Chiu.

Klaro kaayo nga nilihay ang batan-on nga maistoryahan ang kabahin sa breakup nila sa iyang ex-girlfriend apan matinahuron gihapon kini nga nitubag sa mga pangutana sa press kabahin niini.

Niadtong Enero 8, niatubang si Xian sa mga miyembro sa entertainment press para sa bag-o niya nga primetime series sa GMA nga “Love. Die. Repeat” kung diin makatugbang siya ni Jennylyn Mercado sa pinakauna nga panahon.

Pagkahuman sa question and answer portion, giduol dayon sa pipila ka mga miyembro sa media sila si Xian ug si Jen ug dinhi gipangutana ang aktor kung duna bay posibilidad nga aduna pay “repeat” ang namatay nga love sa usa ka kanhi karelasyon.

Nitubag si Xian nga, “I think, in life, everything happens for a reason. Yun lang naman po yun. Hindi man umulit o umulit man, everything’s gonna happen for a reason.”

Nisingit pod si Jennylyn ug gihimong example ang nahitabo nila sa iyang bana nga si Dennis Trillo nga diin nahatagan sila nga ikaduhang higayon kabahin sa ilang panaghigugmaay.

“Kami ni Dennis, di ba, ganu’n? Nanalo ang pagmamahal,” matud pa ni Jennylyn.

Nisunod niini nga giusab og pangutana si Xian kung abli pa ba ang hunahuna ug kasingkasing niini sa paghigugma og balik sa kanhi karelasyon.

“Lahat nga po na mga pangyayari sa buhay, e, it happens for a reason. So, we just have to move forward kung ano man po yun.

“Dapat naman talaga okay. We just got to work. People working.

“Yun naman yung gusto natin, work on yourself and just keep on doing different things, doing different projects, keeping busy,” matud pa sa Kapuso actor ug director.

Sa mga sunod nga pangutana ngadto ni Xian nga may konek ngadto gihapon ni Kim, walay diretso nga tubag ang batan-on.

Matud pa niya nga, “Katulad nga po ng paulit-ulit ko pong sinasabi, lahat naman po ng bagay sa buhay natin nangyayari for a reason.

“Hindi man natin alam kung ano yung rason na yun, ngayon, yun po, all we have to do is to move forward for whatever it is,” nagkanayon si Xian.

Ug sa question kung naa na ba siya sa proceso sa pagmove-on sa breakup niya sa iyang kanhi girlfriend, nitubag kini nga, “Kailangan lang po talaga nating maging masaya muna. Unahin muna natin yun.”

Samtang, proud na proud nga gibandera nila ni Xian ug Jennylyn ang bag-o nilang proyekto sa GMA nga “Love. Die. Repeat,” kung diin natestingan ang ilang pagacting sa super intense nga mga drama scenes.

Niangkon pod si Jen nga nagtuo siya kaniadto nga ilisan na siya sa GMA isip usa ka leading lady ni Xian sa serye tungod sa iyang pagmabdos. Tulo ka tuig nahunong ang taping sa serye.

“Nagpapasalamat ako na hinintay ako ng GMA. Hinintay ako ni Xi. Siyempre, puwede naman po akong palitan, di ba? Ilang araw pa lang naman yung na-shoot namin.

“Kinabahan ako kasi baka hindi na ibigay sa akin, ang ganda pa naman nung project. Tapos, first time ko makakasama si Xi. So, thankful ako na binigay pa rin nila sa akin,” matud pa ni Jen.

Apan sa kang Xian lang, niingon kini nga, “Parang ako yung natakot na baka ako’y papalitan. Totoo naman po na ako’y natatakot na baka ako yung papalitan ni Miss Jennylyn.

“Kasi while waiting naman po, Jennylyn gave us a date naman when she’ll be back. So, I got naman po different projects while Jennylyn was resting and taking care of a baby.

“Uulit-ulitin ko yun na laking utang na loob ko yun. Kasi nung in-offer naman sa akin yung Love. Die. Repeat, wala pa po akong nagagawa sa kanila. Yung nakikita pa lang po yung nagawa ko sa other station.

“And I always say I’m grateful and, of course, kay Jennylyn, kasi siyempre i-approve pa niya kung sino ba ang makakatrabaho. ‘Si Xian? Hmmm, sige puwede na rin!’” matud pa sa aktor nga nikatawa.

“Ba’t ako!” ang nakugang nga sulti ni Jennylyn nga niangkon nga gihatag niya ang effort ug pagpangandam sa “Love. Die. Repeat.”

Apil pod sa cast sa serye sila si Mike Tan, Ina Feleo, Valeen Montenegro, Valerie Concepcion, Ervic Vijandre, Faye Lorenzo, Victor Anastacio, Nonie Buencamino, Malou de Guzman, Shyr Valdez, ug Samantha Lopez.

Kini gikan sa direksiyon nila ni Jerry Sineneng ug ni Irene Villamor ug magsugod na kining serye sa Enero 15, sunod sa “Black Rider.”