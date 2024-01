Jericho Rosales, Kim Jones buwag na niadtong 2019 pa

Si Jericho Rosales ug ang iyang asawa nga si Kim Jones nagkabuwag na niadtong 2019 pa.

Kini gibutyag sa ilang suod nga higala ug ninong nga si Ricco Ocampo ngadto sa ABS-CBN News niadtong Lunes, Enero 29. Kini nagtapos sa dugay na nga hugon-hugon kabahin sa pagkabungkag sa ilang kaminyoon.

Matud ni Ocampo nga si Rosales ug Jones nakakab-ot og “amicable” nga desisyon nga magbuwag. Dugang pa niya, bisan pa man sa ilang panagbuwag, nagpabilin ang ilang respeto sa usa’g usa.

“One might say that it is a demonstration of their affection and respect, as Echo and Kim only wish the best for each other,” matud ni Ocampo.

“They are incredibly grateful for those who have supported them throughout the years, and appreciate the respect of their privacy during this time.”

Bisan buwag na sila, nagtrabaho gihapon sila’ng duha sa usa ka pelikula diin si Rosales ang producer ug si Jones ang artista, nagsulat ug director.

Wala pa ibutyag ang dugang detalye kabahin sa maong pelikula.

Sa panahon pa sa pandemya nga nadungog ang panagbuwag ni Rosales ug Jones human nabantayn sa mga netizens nga wala na sila mag-follow sa usa’g usa sa Instagram.

Apan nagpabilin sila’ng managhigala ug magtubag-tubag pa gani sa social media sa makadaghang higayon.

Gani, kuyog silang mitambong sa ABS-CBN Ball ug mipaso sa red carpet niadtong 2023.

Kahinumduman nga sa usa ka okasyon, misulti si Rosales nga wala siya’y obligasyon nga ipahibaw sa katawhan ang estado sa iyang personal nga kinabuhi.

Si Rosales ug Jones nagkauyab niadtong Oktubre 2011 ug nagpakasal niadtong Mayo 2014.

ALSO READ

Jericho Rosales says he’s happy with Kim Jones amid breakup rumors

Jericho Rosales still has the charm even in his 40s

Your subscription could not be saved. Please try again. Your subscription has been successful. Subscribe to our daily newsletter SIGN ME UP