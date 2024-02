Gloc-9 gihalad ang kantang ‘Sirena’ sa iyang anak: ‘My son is gay’

Sa unang higayon, gi-bandera sa OPM icon ug rapper-songwriter nga si Gloc-9 nga miyembro sa LGBTQIA+ community ang iyang anak.

Gi-angkon usab niya nga ang iyang kanta nga ‘Sirena’ nga narelease niadtong 2012, iyang gihatag isip regalo para sa iyang anak nga si Daniel.

Sa usa ka exclusive interview sa ABS-CBN, miingon si Gloc-9 nga pipila ka tuig pa lang ang milabay sukad nga mi-angkon si Daniel nga miyembreo siya sa LGBTQIA+ community og sa walay pagduha-duha gidawat niya kun unsa man ang pagkataw sa iyang anak.

Gani, nagmalaumon siya nga adunay nindot nga kaugmaon si Daniel.

‘Sirena’

Sa iyang interview, miingon si Gloc-9 nga wala pa siya makahibaw kabahin sa sexual preference sa iyang anak sa dihang iyang pasuwat sa iyang kanta nga ‘Sirena.’

Miangkon siya nga gibati siya og kahadlok sa paggawas sa maong kanta tungod kay dili siya sigurado kun unsa ang mamahimong reaksyon sa mga taw.

“’Yung song na ‘yan, nu’ng iri-release namin ‘yan, takot na takot ako. Takot na takot dahil ayaw kong makainsulto ng tao.”

“Alam ko kasi nu’ng sinulat ko ‘yan, hindi ko tsinelas o sapatos ang suot-suot ko. Ako’y nagsuot ng ibang sapatos o tsinelas.”

Dugang niya, “Kaya ako natatakot kasi ayaw kong may naisulat ako dun na baka ‘eh sira ulo pala ito hindi naman ‘to ganyan.’”

Sangko sa langit ang iyang gibati nga kalipay sa mainiton nga pagdawat sa mga taw sa ‘Sirena’, apil na kadtong dunay mga anak nga bayot o dili ba kaha tomboy.

Music video

“Nu’ng minsan, I think days after namin ma-release ‘yung music video may isang grupo ng production people na nagpunta sa bahay to interview me about the song.”

“And then pinapanood namin sa kanila, e. Ito na ‘yung music video baka gusto n’yong mapanood. And then ‘yung isa talaga humahagulgol at the end of the song.”

“And then she said, ‘Nararamdaman ko ‘yan kasi ‘yan ang buhay ng best friend ko. Maraming salamat,’” sey ni Gloc-9.

‘My son is gay’

Sa pagpadyon sa iyang interview, mi-angkon siya, “My son is gay. Nu’ng sinulat ko ‘yun, hindi niya pa sinasabi sa amin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko na, kung gaano ko siya kamahal.”

“Hindi naman ako ma-showbiz and I think para sabihin ko ito now, ako ay proud na proud sa anak. Ako ay excited sa kung ano man ang kaya niyang ma-achieve sa buhay niya.”

“Minsan iniisip ko how life gives you hints of magic here and there. Nung natapos ko ‘yung ‘Sirena’ hindi ko naman alam. And I don’t mind. Anak ko ‘yun.”

“Ako’y proud na may anak ako na tulad ni Daniel. Mahal na mahal ko ang mga anak ko at gagawin ko ang lahat para sa kanila,” dugang ni Gloc-9.