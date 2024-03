Sarah Geronimo, Carla Abellana, uban pa nga celebs, nicondenar sa pagpatay sa iro nga si Killua

Si Sarah Geronimo ug si Carla Abellana ang duha sa daghan pa nga mga celebrity nga nanawag para sa hustisya ni Killua, ang iro nga gibunalbunalan ug napalgan na nga patay sa sud sa sako.

Ang makasubo nga kamatayon ni Killua ang gistoryahan karon sa social media human ang furmom niini nga si Vina Rachelle niapilar para sa hustisya, nga nakakuha sa atensyon sa mga netizen ug animal welfare nga mga organisasyon.

Sa post ni Vina, nakit-an siya nga nagistorya sa usa ka tawo nga ginganlan og Anthony Solares nga niangkon nga maoy nipatay sa iro kay kuno namaak ni niya ug sa usa ka lain nga indibidwal.

Gipakita dayon ni Solares ang sako diin niya gibutang ang patay nga iro.

Gipakita pod ni Vina ang CCTV footage nga nipakita sa usa ka tawo, nga kuno si Solares, nga naggukod ni Killua. Nakit-an kining maong tawo nga nibunal sa iro usa pa kini nidagan palayo sa tawo.

Mga celebrity apil na si Geronimo, Abellana, Janella Salvador, Kim Atienza ug si Chie Filomeno niapil sa panawagan sa publiko kabahin sa kabangis nga gibuhat nga nihamtong sa pagkamatay ni Killua.

“This news is extremely heartbreaking. Walang kalaban-laban ‘yung aso,” mao ni ang mahasubo nga reaction ni Geronimo sa iyang X page.

“Katulad nating mga tao, nakakaramdam din sila ng takot at sakit.”

“Every life deserves respect and protection. It’s time to demand accountability and raise our voices against animal cruelty,” mao ni ang iyang gistress. “Let’s unite in being the voice for the voiceless. Killua.. we will fight for you.”

“Justice for Killua will be given soon. You’ll see,” mao ni ang gipost ni Abellana sa iyang Instagram Stories.

“People don’t deserve animals. Ang sakit sakit sa puso. These psychos better end up in jail,” matud pa ni Salvador. Duna pa gyod siyay gipuno nga mga hashtags nga “Justice for Killua” and “Justice for Erika,” katong laing iro nga sa di pa lang dugay nabiktima sa animal cruelty.

People don’t deserve animals.

“Golden retrievers are the safest dogs to be with kids. You broke the law, you will go to jail sir,” matud pa ni Atienza ngadto ni Solares.

“I just saw everything… Nadurog ang puso ko,” matud pa ni Filomeno nga nidugang pod sa hashtag “Justice for Killua.”

Ang phrase “Justiec for Killua” mao ang lokal nga trending topic sa X, nga dunay sobra sa 68,000 tweets as pagsuwat ani nga storya.

Ang tag-iya ni Killua si Vina niingon nga nibuhat na sila og aksyon sa incidente ug nakigistorya na kuno siya sa Philippine Animal Welfare Society (PAWS).