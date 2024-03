JK Labajo gicall out ang usa ka ginikanan nga nidala sa 2-month-old baby sa concert

OPM singer JK Labajo nipadayag sa iyang kabalaka ngadto sa usa ka 2-month-old baby nga gidala sa ginikanan niini ngadto sa concert sa singer.

Niingon si Labajo nga “babies under one year old are sensitive to loud noises.”

Sa usa ka Facebook video nga gipost ni user LifeofEs, si Labajo nihunong sa tunga-tunga sa iyang performance ug makit-an nga nakighinabi sa usa ka ginikanan sa audience, diin nangutana ang singer ngano ang baby naa didto sa concert.

“Two months? Ba’t mo pinaparinig ng ‘ere’ ‘yung bata. Two months pa lang, maaga, huwag. Wala bang earmuffs si baby? Umiiyak na si baby okay lang ba ‘yan?,” matud pa niya.

(Two months? Ngano ba nga gipapaminaw nimo dinhi ang bata. Two months pa lang na, sayo pa kaayo, ayaw. Wa bay earmuffs si baby? Nihilak na si baby, okay lang ba na?)

Sa laing mga bahin sa video, ang musician sige og pangutana sa staff niya kung duna bay makaprovide og ear plugs ngadto sa bata.

“Sino ba ‘yung mayroong headphones jan or something, kawawa ‘yung bata,” matud pa niya.

(Kinsa bay dunay headphones diha o something, luoy kaayo ang bata.)

Ang singer sa “Dilaw” nakit-an nga nabalaka gyod kaayo sa sunod nga clip sa video sa dihang iyang gisapupo ang bata samtang nakighinabi siya sa usa ka lalaki nga diha sa iyang kilid nga mao rag usa sa iyang mga staff.

Human napahilom ang nihilak nga baby, nipahinumdum si Labajo sa iyang audience, ilabi na ang mga ginikanan sa mga bata nga ang edad ubos sa usa ka tuig nga kini sila dunay mga sensitive ears o sensitibo nga mga dunggan.

“Yung mga bata, especially one year below super sensitive pa yung mga tenga nila… Maraming salamat sa suporta, but please alagaan niyo si baby,” niingon ang singer.

(Kanang mga bata, ilabi na kung one year below super sensitive pa kanang mga dunggan nila…Daghang salamat sa inyong suporta, apan palihug galma ninyo si baby.)

Tungod sa iyang sympathetic act, gidayeg siya sa mga netizen nga nisulti nga sila nidayeg sila ni Labajo nga nipakita og kabalaka para sa baby ug sa iyang igo nga pagkaresponsable sa pagreach out ngadto sa mga ginikanan sa bata.

“Not a fan of him pero I salute him for being concerned at mas may alam about sa baby,” matud pa sa FB user Sweezen.

“He knows better than a real parent altho he’s still single, he’ll be a good father,” niingon pod ang usa pa ka user.