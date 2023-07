Maureen Wroblewitz gibandera ang bag-ong BF, mga netizens nawindang: ‘Nganong parehas og nawng ni JK!’

Natubag na gyud ni Miss Universe Philippines 2021 candidate ug Star Magic artist Maureen Wroblewitz ang pangutana sa daghang netizens mahitungod sa lalaki nga mao karon ang nagpapitik sa iyang kasing-kasing.

Sa iyang latest Instagram post, gipakita na niya kun kinsa ang maong lalaki.

Ug kini ang modelo nga si Noah Steinbuch nga may dugong Pinoy ug nakabase sa Los Angeles, California.

Kini nagpamatuod sa mga pagduda sa mga Maritess sa dihang mura og nagpa soft-launch si Maureen sa iyang bag-o nga hinigugma.

Sa iyang IG post, gipakita ni Maureen ang ilang mga special moments apil na ang mga sweet photos nga kuha atol sa kasaulogan sa iyang adlaw nga natawhan.

Sa iyang caption, iyang gi suwat ang “dinner date” with heart emoji.

Apan murag nawindang ang ubang netizen tungod kay matud nila kaparihas kuno og hitsura si Noah sa kanhi uyab ni Maureen nga si JK Labajo.

Ania ang uban sa mga nabasa namo sa comment section:

“Is it just me?? May pagkakahawig ‘yung bf ni Mau kay JK [crying face emoji].”

“Kamukha ni Juan Karlos ‘yung boy hahahhaa”

“Bakit kamukha ni JK [emojis].”

Kun mahinumduman, sa miaging buwan lang nag post si Maureen mahitungod sa iyang mystery lover og iya pa kining gitimbaya sa iyang adlaw nga natawhan.

Matud niya, “Happy birthday to the one that makes me feel like i’m the luckiest girl in the world.”

Daghan ang naguol sa dihang giangkon nila ni Maureen ug JK ang ilang panagbuwag niadtong June 2022.

