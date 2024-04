Kim Chiu ‘short hair’ era: Gipakuratan ang fans sa iyang bag-o nga look

Nagpakurat ang TV host-actress nga si Kim Chiu sa iyang pagsaulog sa iyang 34th nga birthday!

Gisorpresa man god niya ang iyang mga fan pinaagi sa iyang bag-o nga hairstyle.

Sa Instagram, gibandera ni Kim ang usa ka video nga nipakita sa iyang bag-o nga buhok nga usa na nga “pixie cut.”

Ang gicaption niya sa maong post kay, “A year older. Braver. Stronger. Smarter. Wiser. [sparkle, birthday cake, folded hands emojis]”

Ang mensahe sa actress kay, “Thank you for remembering my special day, and thank you for all the lovely, heartwarming greetings you sent me here on social media and thru personal messages.”

View this post on Instagram A post shared by Kim Chiu 🌸 (@chinitaprincess)

“It made my heart smile a little extra today,” matud pa sa TV host.

Mao rag kini ang unang higayon nga nagpa-short Hair gyod siya nga todo-todo tungod kay sukad pa sa una makit-an man siya nga dunay long ug wavy nga buhok.

Kini na siguro ang senyales nga nakapag-move on na siya gikan sa giagi-an nga heartbreak?

Kay duna man goy mga panultihon ang mga Pinoy nga kung magpa-short hair ang usa ka babaye nga nasakitan sa gugma ang buot ipasabot niini niadto nga naka-move on na siya.

Ang gipili pa gyod nga background music ni Kim sa iyang post kay ang awit nga “Ice Cream Man” ni Raye nga kabahi sa “brave, strong woman.”

Angayan kaayo si Kim sa iyang bag-o nga look, ilabi na nga mao ra siyag “fierce” gyod ug “palaban” tan-awon.

Bisan ang mga netizen, nakugang sa pasabog ni Kim ug mao ni ang uban nga mga nabasa namo sa comment section:

“Grabe pasabog Kimmy [fire emoji] Happiest Birthday sa pinakamamahal naming Chinita, Strong woman indeed! [green heart emoji]”

“Oh sino ka dyan!! Grabe siyaaaa! Always pasabog! Happy Birthday Kim Chiu! [fire, heart emojis]”

“Ganda [red heart emojis] Kimmy!!! Go lang kung san happy ang puso HAPPY BDAY [birthday cake emojis] love u since pbb days”

“Bet ko ang short hair kimmy astig super ganda [red heart, smiling face with heart eyes emojis]”

Kung atong mahinunduman, mga pipila na ka adlaw sa bag-o pa magpasko niadtong niaging tuig nga gikumpirma mismo ni Kim sa usa ka official statement nga buwag na sila sa iyang kanhi boyfriend nga si Xian Lim human ang hapit usa ka dekada nga silay managuyab.

Human pod ang pipila ka minuto kay nipost pod dayon si Xian sa iyang IG account ug iyang gipasalamatan pag-ayo ang aktres tungod sa gihatag niya nga “unconditional love.”

Gusto pod niya nga nakakita na si Kim og kalipay ug gugma nga iyang gihandom karon.