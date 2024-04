Kris mao rag mas ‘healthy’ na sa bag-o nga video, matud sa mga fan: ‘She’s recovering’

Daghan nga mga fan ang nakabaton og paglaum sa dihang nakit-an nila si Kris Aquino sa usa ka di pa lang dugay nga video post.

Mao ra naman god nga baskog na karon ang Queen of All Media taliwala sa iyang pakigbisog sa iyang mga sakit nga autoimmune diseases.

Sa TikTok nga gibandera ni San Fernando Mayor Vilma Caluag, makit-an didto nga dunay simpleng salo-salo para sa 17th birthday celebration ni Bimby.

Makita pod sa video si Kris nga nakasmile ug gipakita ang gisul-ob niya nga sweater nga dunay nakasuwat nga “You deserve to be happy.”

Niistorya pod ang kanhi TV host kung giunsa nila pagkaila-ila ug nahimong higala ang mayor sa Pampanga.

“We’re very, very happy with our friend. Ten months ago, nakilala namin si Mayor Vilma,” matud pa ni Kris.

Sa comment section, daghan nga mga fan ang nipadayag sa ilang pagkalipay tungod matud pa nila kay mao rag niarang arang na ug mao rag naayo na sa iyang gipamati si Kris.

Mao ni ang uban nga among nabasa sa comment section sa maong post:

“Parang much better na siya tignan now; feel ko gagaling na siya.”

“It looks like Ms. Kris is recovering. Praying na magtuloy tuloy na paggaling niya.”

“Unti-unti na nagiging OK si Miss Kris.”

“Sana tuluyan nang gumaling si Ms. Kris [folded hands emojis]”

“She’s getting better. Wishing you all well [happy face with hearts emoji]”

Mahinunduman nato nga niadtong Abril 19, naemosyonal si Kris sa gibandera nga birthday message para sa iyang kinamanghuran nga anak.

Giangkon Niya nga di siya makahunong og hilak tungod nakahunahuna siya nga mao rag di na siya makaabot sa 18th birthday ni Bimby tungod kay nigrabe na kuno ang iyang gipamati sa lawas.

“I’m sorry for showing weakness yesterday when I cried nonstop because of my fear that I may not be around to be with you on your 18th birthday,” matud pa niya sa usa ka part sa iyang Instagram post.

Matud pa niya nga, “No matter how much physical pain I endure daily, my heart overflows with love because of your caring, selfless, unconditional love.”

Kaniadtong Pebrero 14, dungan sa iyang adlaw nga natawhan kay ni-open up ang kanhi TV host nga “crucial” ang iyang kahimtang sa sunod nga unom ka buwan tungod kay dunay dako nga higayon nga macardiac arrest siya sa bisan unsa nga oras tungod sa bag-o niya nga treatment.