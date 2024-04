Boss Toyo wish nga mapalit ang Lastikman costume ni Vic

Kung dunay gusto nga ipuno ang content creator nga si Boss Toyo sa iyang collection, kana kay ang mga memorabilia ni Bossing Vic Sotto.

Kahibawo ba mo nga idol na idol diay sa sikat nga negosyante ug frontrunner sa “Pinoy Pawnstars” YouTube Channel ang TV-movie icon ug orihinal “Eat Bulaga” Dabarkads?

Dugay na kuno nga wish ni Boss Toyo o Jayson Luzadas sa tinuod nga kinabuhi nga dunay collection gikan sa mga personal nga gamit ni Vic nga giisip niya nga usa sa Iyang ultimate idol sa entertainment industry.

“Gusto ko nga yung (costume) kay Lastikman kasi Bossing Vic yan, idol ko yan.

“Kung may bossing Vic, gusto ko magkaroon ng Boss Toyo na maging prominent na household name. Siya yung tinitingnan ko kasi, yung karisma niya sa tao,” matud pa ni ni Boss Toyo sa iyang interview sa Push.

Taliwala sa iyang naangkon nga kasikatan, giklaro ni Boss Toyo ang mga hungihong nga nausab na kuno siya ug mao rag ni hambogero na.

“Walang nagbago para sa akin. It’s still the same. I’m just doing kung ano yung ginagawa ko everyday.

“Siguro lang may mga bagay, like pag nag-mo-mall at kasama ko yung mga anak ko, medyo pag ganu’n naghu-hoodie na ako kasi para ma-enjoy ko rin.

“Kasi ayoko namang mahindian yung mga followers natin. Kasi utang ko sa kanila kung saan ako so never ko yung ipagkakait sa kanila.

“Pag may sumusunod na nagpapa-picture so siyempe habang naglalakad ka na kasama mo yung mga kids mo or nakain ka, so medyo nawawala medyo yung bonding niyo minsan. So minsan nagtatago na rin na ako,” matud pa ni Boss Toyo.

Apan niingon siya nga, “But I’m enjoying it. Ang sinasabi ko lang, minsan yung mga instances na pag gusto ko lumabas. Hindi ko sila tinuturing na istorbo, eh. Okay lang ako du’n and pinagbibigyan ko naman sila.

“Yun rin kasi yung problem, kapag gusto ko sila pagbigyan lahat, nawawala na yung time namin. Imbis na dire-diretso lang, gusto ko mapagbigyan lahat. Eh siyempre ang daming tao sa mall,” matud pa sa vlogger.

Samtang, niangkon pod si Boss Toyo sa maong interview nga nagbasol siya og gamay human iyang gibalibaran ang pagbaligya unta ngadto niya sa luxury car nga gipanag-iya ni Daniel Padilla.

Mao ni ang orange Chevrolet Corvette nga gibaligya unta ngadto niya og P6 million, “Medyo nagkamali ako dun. Sayang kikita sana ako. Kasi nga malaki yung puhunan.

“Kasi hindi ko rin naman kaya bilhin lahat. Akala nila mayaman na ako. Pero hindi ganun yun. Hindi talaga ganu’n yun. Talagang lahat pinaghihirapan ko para mabili ko yung mga gamit na yun.

“I’m not into cars so pag binili ko yun, hindi ko pa siya iba-buy and sell agad eh. So matutulog. Kaya hindi namin talaga pinursue. Nag-offer pero di nagkasundo,” matud pa niya.

Napalit ang maong sakyanan ni DJ sa usa ka buyer nga taga Angeles City, Pampanga.

Gistress pod ni Boss Toyo nga wa gyod siyay plano nga ibaligya ang Iyang mga koleksyon, apan dunay usa ka higayon nga napugos siya pagbaligya tungod sa kalisod sa iyang sitwasyon kaniadto.