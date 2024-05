JK Labajo sa mama nga sayo nga nawala: It’s always unfair

“Nasuko” ug nagmahay gihapon ang Kapamilya singer-actor nga si JK Labajo sa sayo nga pagkamatay sa iyang inahang niadtong 2013 tungod sa pancreatic cancer.

Bisan og pipila na kini ka tuig nga nilabay sa dihang gibiyaan siya sa iyang nanay, gimingaw gihapon siya isip anak nga nagdako nga way paghigugma ug paggiya sa usa ka inahan.

Sa naangkon nga kasikatan karon ni JK, di lang isip usa ka singer-songwriter, apan usa pod kini siya nga maayo nga aktor, naghandum gihapon ni siya nga maayo unta nga buhi pa ang iyang nanay para makita niya ang resulta sa tanan nga pag-antos niya.

Didto nagsugod nga mailado si JK niadtong niapil siya sa “The Voice Kids” sa tuig nga 2014, ug usa kini ka tuig nga nilabay human namatay ang inahan niya.

Sa interview sa programang “Tao Po” sa ABS-CBN, nahisgotan ni JK nga wa niya gidamgo ang tanan nga nasinati niya karon isip usa ka artista.

“I never dreamed of any of this. I grew up with my lola and my uncle and my mom had a different family.

“So the only time that we would bond is when she would go with me to these different kinds of auditions. Kasi I just loved singing.

“She would be like a stage mom. That was like our main strong bonding moment together,” pahayag ni Juan Karlos na siyang nagpasikat ng mga hit songs na “Buwan” at “Ere.”

Matud pa sa ulitawo nga, namatay ang iyang nanay sa bag-o pa siya makapag-audition sa “The Voice Kids”.

“She passed away, because of cancer, and then five days after she passed I saw on television, The Voice Kids audition.

“Now, again I didn’t see that and like ‘Oh, wow I can finally achieve, like try and get to my goals’. It was more of like, a homage to my mom.

“From my perspective as a 12-year-old, I was like ‘Go sige, gawin ko for mama.’ Di na niya na abutan yun, di na niya nalaman yun.

“Kasi nawala na siya, so parang for me ‘Oh, sige try natin, Ma. Last time,’” matud pa niya.

Sa matag perform niya sa stage, pirmi niya mahinumduman ang iyang mama, “No fail, ever since before I started performing, every time before I go onstage I always say a little prayer with my mom and also my lola and my papa.

“And so that’s something that never left me. Last Saturday, I was in Bohol. It was a great festival. So I was singing and doing my thing and all of a sudden, I was like in my brain, ‘How did I get here?’

“It was my mom who would always say everything happens for a reason, ‘yun yung lagi niyang iniiwan sa akin,” matud pa ni JK.

Niangkon siya sa maong interview, “And am I pissed that I lost her as a kid and she died way too young?

“Yes! I’m mad still. Unfair, it’s always unfair. But I do believe na she’s somewhere out there in the crowd,” matud pa ni Juan Karlos nga nakit-an og balik sa sequel sa hit Kapamilya series nga “Senior High,” ang “High Street.”