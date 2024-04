JK Labajo nakafeel og ‘deja vu’ sa iyang pagsampit karon og suporta para ni MUPH bet Dia Mate

Nakafeel si JK Labajo nga mao rag nakaagi na siya niining iyang gibuhat karon ug mao rag iyang girelive ang ubang moments gikan sa iyang kagahapon.

Kining tanan iyang Gibati human siya nisampit sa mga fan nga botaran ang singer-beauty queen nga si Dia Mate, nga usa sa mga nicompete sa 2024 Miss Universe Philippines (MUPH) pageant. Si Mate gihungihong pod nga uyab karon ni Labajo.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Instagram official? JK Labajo sends love to ‘bb’ Dia Mate

JK Labajo calls for support for MUPH bet Dia Mate, gets ‘deja vu’

JK Labajo inalok ng ‘shot puno’ ng netizens, may patutsada: Ang universe nga naman

Ang “Ere” singer nipaambit sa official photos ni Mate, nga representative sa Cavite, para sa swimsuit challenge sa maong pageant pinaagi sa iyang Facebook page niadtong Martes, Abril 23.

“Heya, it’s me. Please vote for the beautiful bebe, Ms. Cavite through the MUPH app. Thank you,” matud pa niya.

Gipaagi na lang pod og pasiaw nga istorya ni Labajo nga nafeel niya karon ang usa ka deja vu ug didto kini niya gibutang sa usa ka comment sa iyang post. Ang iyang pasiayaw nga istorya niaani og 16,000 ka mga “haha” reaction.

Gidefine sa Cambridge Dictionary ang deja vu nga usa ka “strange feeling that in some way you have already experienced what is happening now.”

Basin Bet Pod Ni Nimo:

JK Labajo confirms ‘Ere’ is based on split with ex Maureen Wroblewitz

Maureen Wroblewitz gibandera ang bag-ong BF, mga netizens nawindang: ‘Nganong parehas og nawng ni JK!’

JK Labajo gicall out ang usa ka ginikanan nga nidala sa 2-month-old baby sa concert

Samtang wala moexpound sa iyang gisulti si Labajo, daghan hinuon ang mga netizen nga nihatag og pasiaw pod nga mga tubag ngadto ni Labajo kay nagtuo sila nga ang gipasabot sa actor-singer kadtong nahitabo niya sa iyang niagi nga relasyon sa beauty queen nga si Maureen Wroblewitz.

Mahinumduman nato nga si Wroblewitz niapil sa Miss Universe Philippines pod niadtong 2021, diin nidaog siya nga first runner-up. Usa pa ang coronation night, nipost pod si Labajo sa social media page nga niawhag sa publiko nga botaran pod si Wroblewitz.

Nilongtad og lima ka tuig ang relasyon nila ni Labajo ug ni Wroblewitz usa sila nagbuwag niadtong 2022.

Samtang, mga dating speculations kabahin ni Labajo ug ni Mate nagsugod niadtong 2023 human gifeature nila ang usag usa sa ilang mga respective social media pages.

Silang duha ni Labajo ug ni Mate wala pa moconfirm sa ilang relasyon, apan daghan na ang nituo nga ang duha nihimo na og public ang ilang relasyon human sila motawag sa usag-usa nga “love” ug “bb” — nga mobu nga version sa tawag sa hinigugma nga “baby” —kini didto sa ilang mga Instagram post niadtong Pebrero pa.