Aktor ug direktor nga si Manny Castañeda mipanaw na

Mipanaw na ang beterano nga aktor ug direktor nga si Manny Castañeda.

Ang iyang kamatyon gipahibaw sa iyang suod nga higala ug chairman ug CEO sa Film Development Council of the Philippines (FDCP) nga si Jose “Joey” Javier Reyes karong adlaw nga Lunes, Hulyo 1.

Apan wala na hisguti ni Joey sa iyang Facebook post kun unsa ang hinungdan sa kamatayon ni Manny. Giubanan niya ang iyang post ug black-and-white photo nilang duha sa iyang suod nga higala.

Sa pagsuwat ning maong balita, wala pay giluwatan nga opisyal nga pamahayag ang pamilya ni Manny mahitungod sa iyang kamatayon.

Matud ni Joey nga nahimo niya nga “best friend” si Manny sa sulod sa 61 ka tuig. Nagsugod ang ilang panaghigala sa dihang otso anyos pa lang sila ug nagpadayon kini hangtud nga nasulod sila sa “insane world of show business” sa paglabay sa mga katuigan.

“We were eight years old when we met. We missed a number of years between the final years of grade school and high school. But we made such a big deal about how we found each other again at the canteen in De la Salle College then,” he said. “And we were inseparable since that time, all throughout college … until we both ended up teaching then finding our place in the insane world of show business.”

Asoy pa ni Joey nga “were there for each other all the way,” bisan pa man og dili parehas ang ilang “political beliefs” ug bisan pa man sa mga higayon nga nagkalalis sila tungod sa ilang nagkalain-lain nga opinyon.

‘His Will Be Done’

Dugang ni Joey nga sakit kaayo para niya ang pagtaliwan ni Manny tungod kay wala na siyay ma-istoryahan sa iyang mga gibati.

“No, it is not going to be the same. But His Will Be Done. I know you are now having a major time giving an update to Don and Khryss and all our friends who are having eternal coffee breaks in the Great Beyond. And I know that where you are … you will [be] on the lookout for me.”

Sa iyang Facebook post, miingon si Joey nga si Manny “[was a] great part of [his] life” and his presence is “irreplaceable.”

“I never told this [to] you when you were around because I knew you would just cringe and tell me to shut up, but you are such a great part of my life because you are my irreplaceable BFF. I am going to miss you big time.”

Si Manny nagsugod sa showbiz niadtong 1979 sa pelikula nga “Aliw.” Nahimo usab siya nga kabahin sa daghang pelikula apil na ang “Sakal, Sakali, Saklolo,” “Oro Plata Mata,” “Darna,” “Nag-iisang Ikaw,” “Nang Iniwan Mo Ako,” and “Sana’y Wala Nang Wakas.”

Apil usab siya sa “Sic o’Clock News,” usa ka popular political satire ug comedy show sa late 80’s, kauban sila si Jaime Fabregas, Ces Quesada, ug si Rene Requiestas.

Milugwa usab si Manny sa mga TV series nga “Makiling,” “FPJ’s Ang Probisyano,” “One of the Baes,” “Bora,” ug “Maalaala Mo Kaya.”

Isip usa ka direktor, nailhan si Manny sa iyang mga trabaho sa pelikulang “Sa kabilugan ng buwan,” “April, May, June,” “Shame,” ug ang segment nga “Impakto” sa 1994 film “Shake, Rattle & Roll V.”