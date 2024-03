Jaclyn Jose giatake sa kasing-kasing matud ni Andi Eigenmann

Nagbangutan karon si Andi Eigenmann kinsa miingon nga myocardial infarction o atake sa kasing-kasing ang gikamatyan sa iyang inahan nga si Jaclyn Jose.

Kauban ang iyang paternal brother nga si Gabby, gahilak nga mipahibaw si Andi sa pagpanaw ni Jaclyn pinaagi sa usa ka press conference karong adlaw nga Lunes.

“I announce the untimely passing of my Nanay, Mary Jane Guck, better known as Jaclyn Jose, at the age of 60 on the morning of March 2nd, 2024 due to a myocardial infarction also known as heart attack,” matud ni Andi.

ALSO READ: Jaclyn Jose: Walay foul play sa pagkamatay sa aktres — PNP

Dugang niya, “We’d like to thank everyone who has since extended their prayers and condolences to us.”

Mihangyo usab siya sa publiko nga undangon na ang mga spekulasyon sa hinungdan sa kamatayon ni Jaclyn samtang nangayo siya nga unta hatagan ang ilang pamilya og igong panahon nga magbangutan sa iyang pagpanaw.

“As our family is trying to come to terms with this unfortunate incident, please provide us the respect and privacy to grieve. We hope this would put speculations to rest,” sey ni Andi.

ALSO READ: Jaclyn Jose: Mga celebrity, kauban sa industriya nipahinungod sa usa ka ‘true icon’

Si Andi, kinsa naa na magpuyo sa Siargo, mingon nga magpadayon ang legasiya sa iyang inahan ilabi na sa mga taw, kansang kinabuhi iyang nahikap.

“I just like to say that her undeniable legacy will forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she touched. As she herself, her life itself, was her greatest obra maestra,” matud ni Andi.

Ang beterana nga aktres, kinsa mao ang unang Filipina nga nakadaug og Best Actress award sa 2016 Canes Festival para sa iyang pag arte sa pelikula nga “Ma’ Rosa” ni Brillante Mendoza, naki-at nga wala nay kinabuhi sa iyang balay sa Quezon City.