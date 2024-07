Melai ug Maymay nagpasikat sa ilahang translation skills

CEBU CITY, Philippines— Kung duha ka Bisdak mag uban lahi gyud na ang kalingaw, apan kun duha ka Bisdak nga mga bugal-bugalon ang mag uban kana, lahi nasab na nga estorya.

Sa ikatulong episode sa show ni Melai Cantiveros Francisco nga “Kuan On One” laing Bisdak na sab iyahang nakahinabi ug kini wa’y lain pa nga ang Amakabogera singer, Maymay Entrata.

Hinapakay, kinataw-anay ug uban pa ang mosugat nimo sa imong pagtan-aw sa maong episode.

Nahisugotan sa duha nga sila di gyud kaayo maayo sa English, apan sigon ni Maymay, gitun-an gyud niya ang maong linguahe aron siya makamao niini.

So, pinaagi sa usa ka segment sa maong show, gipakita sa duha ilahang katakos ug kabugal-bugalon sa pagtranslate of Cebuano phrases or words ngadto sa English.

Gisugdan ni Maymay sa common nga pangutana apan lisod gyud matranslate sa uban.

Maymay: What is your birth order in your family?

Melai: How many sister or brother in the ranking of the fambam?

Matod ni Melai, gisu-on niya ang term nga “fambam” sa mga gen z.

Laing lingaw nga pagtranslate ni Melai mao ang Bisaya word nga “simbako.”

Tubag ni Melai: “In Jesus’ name!”

Kinsa ma’y dili maka agikik ini nga mga banter?

Ug si Maymay dili sab magpalupig.

Melai: Lubot sapyot

Maymay: Ass is gone!

Kini ilahang kasi-aw maingon nga komedya lang gyud, apan kun kamo makaila gyud niini inyong mga idolo nga Bisdak makaingon gyud mo nga sila aduna’y laing talento ug skills gawas sa ilahang kasi-aw ug pakatawa.