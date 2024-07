Anak ni Nadia gi-bully sa school tungod kang Baron

Nakasinati og grabe nga pam-bully ang kamanghuran nga anak ni Nada Montengero tungod sa amahan niini nga si Baron Geisler.

Mao kini ang gi-angkon ni Nadia uban ang pagpasabot kun ngano nga kinahanglan niya nga ipalayo kang Baron ang iyang anak nga mag 18 anyos na sa sunod buwan.

Sigon ni Nadia nga daghan usab sa iyang mga saad para sa ilang anak ang wala gyud matuman ni Baron. Duna pay mga higayon nga magpadala kini og mga ‘drunk’ messages.

READ: Nadia Montenegro gikompirmar nga duna silay anak ni Baron Geisler

Naalarma usab kuno siya sa mga pam-bully nga nahiaguman sa iyang anak.

‘Kaninong tatay ito?’

“School, friends, She was bullied. Someone all of a sudden just posted on the student council page a picture of Baron in jail. ‘Kaninong tatay ito?,’” sey ni Nadia sa iyang interview “Fast Talk with Boy Abunda.”

READ: Baron Geisler on Nadia Montenegro publicly alluding to him: Di ko maintindihan bakit

Dugang niya, “Tito Boy kailangan ko pa bang ikuwento kung ano ang pinagdaanan namin just to keep our peace? This is my life. This is my children’s lives. This is my story Tito Boy, no one has the right to tell my story.”

“My mistakes? I’ve always owed my mistakes Tito Boy, but let me say kung ano ang pagkakamali ko, hindi ikaw, hindi ko kailangan ng spokesperson.”

READ:FACES OF CEBU: Baron Geisler, the ‘adopted son of Cebu’

“I’ve always faced my battles. I’ve always fought them head on. Why? ‘Cause I pray. I do things not because I want to hurt people. I do things Tito Boy now, because I want people to learn from my mistakes.”

‘I want this to end’

Matud pa ni Nadia nga medisisyon siya sa pagtingog na sa national tv mahitungod sa issue sa ilang anak ni Baron aron mahuman na ang daghang istorya og aron makaangkon na sila og kalinaw.

READ: Baron Geisler admits Cebu played a crucial role in changing him into a better person

“Hindi ko ikinakalat ito para mag-entertain o para magpiyestahan niyo ang buhay ko o buhay ng anak ko. I want this to end.”

“Because Tito Boy, my daughter is turning 18 soon. And she does not need to come out of this world and answer questions for her mother. So I’m putting an end to this now.”

“So yes, I’m happy. I have a child named Sophia. And she does not need anything else in this world because she is complete,” sey ni Nadia.

‘This is my mistake’

Atol sa maong interview, gi-angkon ni Nadia nga si Baron ang amahan sa iyang anak nga si Sophia.

“I’ve already admitted that. Yes. Sophia is turning 18 in August. And that’s why I’m here, it’s not for views, not to trend, because that’s one thing I hate. But to put an exclamation for everything,” dugang ni Nadia.

Mipuno si Nadia nga walay katungod ang usa ka taw, nga wala na niya hinganli kung kinsa, aron sa pagpahibaw sa madlang pipol kabahin sa ilang anak ni Baron.

“Tito Boy, 17 years ago may isiniwalat ang isang tao tungkol sa buhay ko na I don’t think naman anybody has the right. Kasi noong time na ‘yun, inaayos ko lahat.”

“Hindi man lang kinonsider na 17 years ago, kung ano ang pinagdadaanan ko, ng mga anak ko, kung ano ang puwedeng mawala sa akin.”

“This is my mistake. Kung nagkamali man ako…I don’t want to even call ito a mistake. Sophia is one of the most beautiful girl you can ever meet.”

“Not just sa mukha niya, pati puso niya. This child has been through so much that she does not deserve,” matud pa ni Nadia.