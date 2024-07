Nadia Montenegro gikompirmar nga duna silay anak ni Baron Geisler

Naglaum si Nadia Montenegro “to put an end to the open secret,” sa iyang pagkompirmar nga si Baron Geisler ang amahan sa iyang 17-anyos nga anak nga si Sophia.

Sa usa ka interview sa “Fast Talk with Boy Abunda” niadtong Biernes, Hulyo 19, walay lipod-lipod nga gipabuhagay ni Nadia Mintenegro and tanan ug nagkanayon nga “no one has the right to tell her story” bisan pa ug gihimo na kini sa usa ka tawo 17 ka tuig na ang nilabay. Klaro kaayo nga si Baron ang gitumong ni Nadia.

“I’ve already admitted that. Yes,” nagkanayon si Nadia. “Sophia is turning 18 in August. And that’s why I’m here; it’s not for views, not to trend, because that’s one thing I hate, but to put an exclamation on everything.”

“17 years ago, may isiniwalat ang isang tao tungkol sa buhay ko na, I don’t think anybody has the right. Kasi noong time na ‘yun, inaayos ko lahat. Hindi man lang kinonsider [na] 17 years ago, kung ano ang pinagdadaanan ko, ng mga anak ko, kung ano ang puwedeng mawala sa akin. Itong sinasabi ko ngayon na ako’y nagka-anak,” matod pa ni Nadia nga midugang nga nahitabo na usab ang pag samok-samok sa mga tawo kaniya hilabi na human sa recent interview nu Baron.

Nagkanayon si Montenegro nga iyan katong sayop ug nga ang iyang anak dili deserving nga pirmi nalang mapagan sa maong isyu.

“This is my mistake. Kung nagkamali man ako. I don’t want to even call it a mistake. Sophia is one of the most beautiful girls you can ever meet. Not just sa mukha niya, pati puso niya. This child has been through so much that she does not deserve,” she expressed.

Ang “Ang Probinsiyano” actress nagkanayon nga si Sophia ug si Baron pirming magkontakay sa social media.

“Pinangakuan siya na ‘Sige magkikita tayo ng isang beses, pero walang makakaalam.’ Tito Boy, sila ang magkausap, hindi ako nakialam,” she shared. “They were always in contact, Tito Boy. From social media, but never, like, you know, na, ‘[hidden],’ walang gano’n. It was just, ‘I’m okay.’ Walang gano’n (pagkikita).”

Gi isplika usab ni Montenegro ang rason ngano nga gusto niyang i-detach ang iyang anak sa tnuod nga amahan niini.

“Huwag nating kalimutan na, bakit ba tumagal nang ganito? Tito Boy, unlimited chances for someone to change. Give me a reason na ipaharap kita sa kaniya nang sober ka. The drunk messages. The drunk text to my daughter. You think that would help her?” miingon si Nadia.

Miingon ang 52-anyos nga aktres nga murag nalain siya sa dihang nagpa-interview si Baron bahin sa ilang anak nga wa man lang gani kini mananghid kaniya. Mao kini ang rason ngano kuno si Sophia gi-bully na karon.

“You came out in an interview all of a sudden without even asking us? Even if you didn’t mention my name, sa tingin mo hindi kami nabulabog? Did you even think for a while what would happen to your daughter?” nagkanayon si Nadia sa iyang patutsada kang Baron.

“She was bullied. Someone all of a sudden just posted on the student council page a picture of Baron in jail. ‘Kaninong tatay ito?,’” shared the actress. “Kailangan ko pa bang ikuwento kung ano ang pinagdaanan namin just to keep our peace? This is my life. This is my children’s lives. This is my story, Tito Boy; no one has the right to tell my story.”

