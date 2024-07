Alexa Gutierez, asawa ni Elvis Gutierrez, nipanaw na sa edad nga 38

Aleza Gutierez, asawa sa kanhi child star nga si Elvis Gutierrez, namatay sa Sabado human sa hamubo apan maisugon nga pagpakigbisog sa leukemia, o cancer sa dugo, matud pa sa pamilya niya.

Gipanganak nga si Joelle Uichico niadtong Hulyo 1, 1986, ang pagkamatay ni Alexa gipahibalo sa maguwang nga babaye ni Elvis nga ang aktres nga si Ruffa Gutierrez sa iyang Instagram account sa Domingo.

BASAHA POD NI:

Ruffa Gutierrez asks for prayers as sister-in-law Alexa battles leukemia

Ruffa Gutierrez mi-angkon na sa ilang relasyon ni Herbert Bautista

Alexa Gutierrez, wife of Elvis Gutierrez, dies at age 38

“I am still trying to process and accept that you are no longer with us. It’s so hard… Words cannot express how heartbroken and shocked I am. I love you so much my beautiful, irreplaceable Alexa. You will forever be in my thoughts and in my heart. Until we cross paths again…,” matud pa ni Ruffa sa iyang post.

Ang pahibalo o announcement nihulagway ni Alexa isip usa ka “loving mother, wife, daughter, and friend.”

View this post on Instagram A post shared by RUFFA GUTIERREZ (@iloveruffag)

Kuyog sa official family announcement sa pagkamatay ni Alexa, giattach pod ni Ruffa ang daghan nga mga photos ni Alexa kuyog ni Ruffa sa panahon nga malipayon pa sila ug giapil pod didto ang panahon nga nagpaupaw ang asawa ni Elvis taliwala sa Iyang pagpakigbisog batok sa sakit nga cancer.

Si Alexa, usa sa miyembro sa yutaan nga Uichico clan sa Iloilo ug kanhi model usa siya nanegosyante, nibiya, sa iyang pagtaliwan sa laing kalibutan, sa iyang bana ug sa iyang duha ka mga anak nga babaye nga sila si Aria ug si Ezra.

Samtang, Si Elvis Gutierrez, anak nga lalaki sa showbiz royalty nga si Eddie Gutierrez ug si Annabelle Rama. Maguwang pod ni Elvis ang kaluha nga ang aktor nga si Richard ug host nga si Raymond Gutierrez.

Si Elvis nahimong child star apan nibiya human narealize niya nga di siya para sa showbiz.

Sa iyang Instagram account, gishare pod ni Elvis Gutierrez ang photo niya ug sa iyang asawa. Wa niya butangi kini og caption apan duna kiniy usa ka white heart emoji.

View this post on Instagram A post shared by Elvis Gutierrez (@life.of.guti)

Mga mensahe sa condolence ug sympatiya ang nibuhagay para sa pamilya sa nipanaw nga si Alexa.

Sa Enero, nangayo si Ruffa sa publiko og mga pagampo para ni Alexa nga gihulagway niya nga “brace and beautiful soul”ug a “devoted wife” ngadto sa iyang igsuon nga lalaki.

Matud pa niya nga sa niaging mga buwan, ang iyang sister-in-law nagpatambal sa iyang sakit sa St. Luke’s Medical Center Global City didto sa Taguig.