Dennis Padilla nakauban ang iyang mga anak human sa 4 ka tuig

Gibandera sa kumedyante nga si Dennis Padilla ang tumang kalipay nga iyang gibati sa dihang iyang nakauban pag-usab ang iyang mga anak nga sila si Gavin ug Maddie.

Ang duha mga anak ni Dennis kang Linda Marie Gorton nga tua na mopuyo sa Australia.

Sa iyang Instagram, gipakita ni Dennis ang hulagway kauban ang duha ka bata.

“After [four] long years, [nayakap] ko muli ang aking mga anak,” sey ni Dennis sa iyang caption. “Love you both Gavin [and] Maddie. Saying goodbye was the hardest,” dugang niya.

Sa lain nga post, gipakita ni Dennis ang suwat nga gibuhat ni Gavin para niya.

“Happy Father’s Day, Papa. I just want you to know that I love you and I missed you so much, and I am so happy to see you after [four] long years of not being with you,” matud ni Gavin.

Tears overflowing

Dili gyud malikayan ni Dennis nga mahimong emotional kabahain sa iyang mga anak.

“This letter really broke my heart. Tears overflowing. Love you so much, anak,” sey niya.

Sa lain nga post, mihatag usab si Dennis sa iyang mensahe para kang Gavin, “My dearest Gavin Simeon, you grew so fast. The way you talk, move and think.”

“Love you, my son. Umagos ang aking mga luha nang mayakap kita muli. Apat na taon. Salamat sa Diyos.”

Ug para kang Maddie, miingon siya, “Tagos sa aking puso na muli kang mayakap. After [four] long years. God bless you more, anak.”

Kun mahinumduman, nahisgutan sa iyang kanhi partner nga si Linda niadtong buwan sa Abril ang mahitungod sa ilang co-parenting set up.

“We don’t have a co-parenting setup because since we parted ways in July of 2020, we never had a formal conversation about our separation and how we will raise our kids. Basta nakakausap niya lang ang mga bata,” sulti pa ni Linda.

“Consistency in child support wasn’t always the case. Through the years, there were many lapses in between. And many times I had to, and still have to persistently ask for it kasi kung papabayaan ko matagal at kulang-kulang ang padala,” dugang niya.