Dennis Padilla walay plano nga mo-surrender bisan pa og gi deadma sa iyang mga anak

Padayon nga nangita og paagi ang actor-comedian nga si Dennis Padilla aron ipakita ang iyang paghigugma sa iyang mga anak nga sila si Julia, Leon ug Claudia bisan pa man og ila ra siya nga gi-deadma.

Niadtong adlaw sa Pasko, nag-post si Dennis sa iyang Instagram account og greeting para sa iyang mga anak apil na sa iyang stepdaughter nga si Dani.

“Merry Christmas mga anak… Love you… God bless you more [praying hand, Christmas tree and heart emoji],” sey ni Dennis sa caption.

Gi-apil usab niya sa maong post ang iyang hulagway nga naggunit og papel nga adunay handwritten message para sa iyang mga anak.

Apan wala gyoy bisan usa sa iyang tulo anak ang mi-like o mi-comment sa iyang Christmas greeting.

Wala usab mosulti si Dennis kun misuway ba siya sa pag reach out sa iyang mga anak pinaagi sa chat o personal message.

Adunay mga netizens nga nangandoy nga unta tagdon pud nila ni Julia ang ilang amahan.

Daghan pud ang mipadangat sa ilang simpatiya sa aktor nga padayon nga gi-deadma sa iyang mga anak.

“Merry Christmas! I believe in karma. Your kids will regret doing that when one day they will have their own kids and their kids will snob them too. Then they will see how it feels like. God sees. ‘Honor your father and mother.’ Is the only commandment with a promise,” matud pa sa usa ka netizen.

“Whatever happens between you and your children’s. We don’t know for sure. But it breaks my heart, na ganito kayo mag aama na ganyan kayo. I lost my dad when I was 26 it’s been 13 years that he is gone and I still missed him and wishing he could still be with us now. Merry Christmas po!” sulti sa lain pa.

Aduna poy mi comment, “Merry christmas po. sana maappreciate po kayo ng mga kids whie you are still alive.. Mahirap magkaroon ng regrets ang bigat sa feeling na hindi mo na masasabi ang mga gusto mong sabhin kapag wala na ang parents.”

