Dennis Padilla nakahilak sa unexpected birthday greeting ni Julia

Malipayon nga gibalita ni Dennis Padilla nga nakadawat siya og birthday greeting gikan sa iyang anak nga si Julia Barreto, nga dugay na niya nga wala makita ug maka-istorya, atol sa kasaulogan sa iyang ika 62 nga adlawng natawhan niadtong Pebrero 9.

“Naluha ako du’n. That was sweet. Para bang tagos sa puso yung… mararamdaman. That’s why I’m so happy. I hope makapag-dinner or lunch kami soon.”

“Hindi lang si Julia, gusto ko rin siyempre makita si Claudia, saka si Leon kasi almost two years ko na silang hindi nakikita. More, I think more,” sey ni Dennis sa iyang interview sa Bandera sa wala pa ang presscon sa pelikula nga “When Magic Hurts” diin kauban niya sila si Mutya Orquia ug Beaver Magtalas.

Atol sa maong interview, nahisgutan ni Dennis nga magsaulog usab si Julia sa iyang ika 27 nga adlawng natawhan karong Marso 10.

Sa Marso 7 usab ang adlawng natawhan sa uyab ni Julia nga si Gerald Anderson.

Matud ni Dennis, “Si Gerald, kailan ko ba huling nakita si Gerald? Parang mga 10 years ago ko pa huling nakita si Gerald. Baka hindi lang.”

Sa laing bahin, miingon si Dennis nga pangandoy niya nga unta magkauban sila ni Julia sa iyang sunod nga projects.

Katapusan sila nga nagkuyog niadtong 2008 sa Kapamilya serye nga “Palos” og nwebe anyos pa lang si Julia niadtong panahona.

“Hopefully, itong mga darating na panahon, baka magkasama kami sa pelikula dahil the last time na magkasama kami was ABS pa, Palos, the one with Cesar Montano.”

“Ako yung sidekick, saka si Redford White. Bata pa si Julia noon,” sey ni Dennis.

