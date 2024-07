John Estrada ni konpirmar nga buwag na sila ni Priscilla Merielles

CEBU CITY, Philippines–Gi konpirma sa aktor nga si John Estrada nga siya ug ang iyahang asawa nga si Priscilla Merielles “mutually agreed” nga mag buwag usa.

Gi deny sab sa aktor ang iyahang kalambigtian ni Lily Hallman.

Kini gisibya ni Estrada pinaagi sa iyahang Instagram story, Martes, Hulyo 16.

READ MORE:

Priscilla Meirelles shows family photos from Cebu trip: ‘Everything is better when we’re together’

Didto gi address ni Estrada nga matod niya taod-toad na sila nag “mutual break” ni Merielles.

“Priscilla and I have mutually agreed to take a break for quite some time now. There’s more to the story but the last thing I want to do is hurt the people I love,” sigon sa aktor.

John Estrada: Wala mi’y relasyon ni Lily Hallman

Gi klaro sab sa aktor nga wala sila’y relasyon sa giingon babae nga nakita sa video nga si Lily Hallman.

Gani nakisaw sab ang online world una mi gawas ang mga video nga gi akusahan siya ni Merielles nga nag cheat uban ni si Hallman.

“I want to make it clear that I am not in a relationship with Lily Hallman or any other woman for that matter. I just met her in Boracay,” he said.

Lakip sab sa maong story ni Estrada mao ang iyahang hangyo sa publiko nga unta tagaan sila og pribasya sa pag suta nilang manag tiya-on ani nga problema.

Short break

Dunggag sab ni Estrada nga siya mi bisita Boracay alang maka pahuway o “short break from work”.

“I had a short break from work and felt the need to take a breather. This is a private family matter that’s why I ask for privacy as we deal with this. Thank you,” ingon sa aktor.

Bisan paman ani nga post ni Estrada, wala niya gi conpiramar nga gi tapos na nila ilahang kaminyoon ni Meirelles.

Priscilla Merielles: I am deeply shocked and disheartened

Samntang si Merielles naa sa Brazil karon, siya mi padangat usab sa iyahang tubag sa gi ingong post ni Estrada.

“I am deeply shocked and disheartened by Mr. Estrada’s recent public statement. To clarify, there was never any mutual agreement regarding our separation.”

Matod pa ni Merielles mi hawa siya sa Pillipinas nga minyo ug gani bisan paman sa ni katapa nga isyu nagpabilin pa silang minyo.

Siya usab mi hangyo sa mga netizens ug katawhan nga tagaan silag privacy sa karong lisod nga panahon sa ilahang kinabuhi isip managtiyaon.