Sue Ramirez, Dominic Roque nakit-an nga nag kiss, sila na?

Spotted ang Kapamilya actress nga si Sue Ramirez ug ang aktor nga si Dominic Roque na nag kiss sa usa ka bar sa Siargao.

Makita sa usa ka viral video nga nagkuyog ang duha sa usa ka bar kauban ang ilang mga higala.

Sa maong video, makita nga gigunitan ni Sue ang nawng sa aktor ug didto na nahitabo ang ilang pag kiss.

Gigunitan usab ni Dominic ang kamot ni Sue una sila mibarog sa ilang gilingkuran.

Matud pa sa posts sa mga netizes sa website sa Reddit, nagkuyog ang duha sa usa ka bar sa General Luna sa Siargao.

Kun basihan ang pinakabag-o nga Instagram update nila ni Dominic ug Sue, makita nga naa sa Siargo ang duha.

Nag post si Dominic sa iyang IG story niadtong Biyernes nga naa siya sa usa ka resort to General Luna sa Siargao.

Niadtong Nobyembre 7, nag post usab si Sue og mga gulagway nga kuha sa Lamari, Siargao.

Dali nga nakakuha og nagkalain-lain nga reaksyon gikan sa mga madlang pipol ang video sa duha.

“Okay lang naman if nag gegetting to know sila. I really like Sue din as a person, like if may makakavibe ako na artista, si Sue yon. Pretty na may sense of humor and unproblematic. Parang bagay nga sila ni Dom talaga. Si OA (Sue) at si nonchalant (Dom). Sue tend to attract calm boys ano? Hahahahaha,” sey sa usa ka netizen.

Ang laing netizen miingon, “They look like just casually hanging-out. But if ever they’ll date talaga, go for it. Mukang mabuting tao naman sila pareho and both are single.”

“Single naman si Sue, single rin si Dom. Go lang sa tukaan! Bagay naman sila,” dugang sa lain pa.

Kun mahinumduman, bag-o lang nanggawas ang balita sa panagbuwag kuno nila si Sue ug sa iyang politician boyfriend nga si Mayor Javi Benitez. Apan hangtud karon, nagpabilin nga tak-om ang duha sa maong issue.